كافاني يقدّم طلب الرحيل عن "باريس سان جيرمان"

هسبريس ـ مُتابعة

قال البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن الأوروغوياني إيدنسون كافاني، مهاجم الفريق، قدم طلبا للرحيل من النادي.

وينتهي عقد كافاني مع الفريق الفرنسي نهاية الموسم الجاري، لكن المهاجم يسعى للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ميغيل أنخيل خيل ميرين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التقى برئيس سان جيرمان في باريس، الثلاثاء الماضي، لمناقشة انتقال كافاني، لكن عرضه قوبل بالرفض.

وقال ليوناردو في تصريح صحافي: "دائما نقول نفس الشيء، نحن نتمنى بقاءه في الفريق، لكنه اليوم قدم طلبا للرحيل".

وأضاف المدير الرياضي: "ندرس الموقف في الوقت الحالي، لدينا عرض من أتلتيكو مدريد؛ لكنه لا يتوافق مع قيمة اللاعب".

وانضم كافاني، الذي سيدخل عامه الــ33 في فبراير المقبل، إلى باريس سان جيرمان قادما من نابولي الإيطالي، في 2013 مقابل 55 مليون يورو، وسجل 195 هدفا في 269 مباراة.