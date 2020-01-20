24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان (5.00)

  2. قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة (5.00)

  3. حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش (5.00)

  4. الشعوذة والاغتصاب يجرّان عشّابا إلى الاعتقال (5.00)

  5. "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كافاني يقدّم طلب الرحيل عن "باريس سان جيرمان"

كافاني يقدّم طلب الرحيل عن "باريس سان جيرمان"

كافاني يقدّم طلب الرحيل عن "باريس سان جيرمان"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 20 يناير 2020 - 13:55

قال البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن الأوروغوياني إيدنسون كافاني، مهاجم الفريق، قدم طلبا للرحيل من النادي.

وينتهي عقد كافاني مع الفريق الفرنسي نهاية الموسم الجاري، لكن المهاجم يسعى للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ميغيل أنخيل خيل ميرين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التقى برئيس سان جيرمان في باريس، الثلاثاء الماضي، لمناقشة انتقال كافاني، لكن عرضه قوبل بالرفض.

وقال ليوناردو في تصريح صحافي: "دائما نقول نفس الشيء، نحن نتمنى بقاءه في الفريق، لكنه اليوم قدم طلبا للرحيل".

وأضاف المدير الرياضي: "ندرس الموقف في الوقت الحالي، لدينا عرض من أتلتيكو مدريد؛ لكنه لا يتوافق مع قيمة اللاعب".

وانضم كافاني، الذي سيدخل عامه الــ33 في فبراير المقبل، إلى باريس سان جيرمان قادما من نابولي الإيطالي، في 2013 مقابل 55 مليون يورو، وسجل 195 هدفا في 269 مباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.