الريال يطلب 700 مليار مقابل التخلي عن حكيمي

أوعنا بلعيد

قررت إدارة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يقضي أشهره الأخيرة معارا إلى بوروسيا دورتموند الألماني، المنتظرة عودته إلى الميرنغي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "Defensa central" الإسبانية المقربة من أسوار ريال مدريد، فإن المكتب المسير للميرنغي سيقوم بتفعيل شرط جزائي تصل قيمته إلى 700 مليون يورو مباشرة بعد عودة أشرف حاكيمي من الإعارة.

وأوضح المصدر ذاته أن خطوة الإدارة المدريدية، تحت رئاسة فيلورتينو بيريز، تأتي في سياق حماية المدافع المغربي المتألق بقوة من أطماع الأندية الكبرى، لاسيما تلك التي تملك سيولة مالية كبيرة بإمكانها إغراء العديد من اللاعبين وضمهم بدفع شرطهم الجزائي دون الدخول في مفاوضات ماراثونية مع أنديتهم.

كما يروم الميرنغي من وراء رفع قيمة الشرط الجزائي إلى هذا المبلغ الكبير الذي يصعب كسره قطع الطريق على الأندية التي يترأسها أمراء خليجيون، وهو ما سيصب في مصلحة الريال بحكم أن الأندية الراغبة في التعاقد مع حكيمي ستضطر للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مباشر مع الفريق الملكي.

يذكر أن العديد من الأندية تريد التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب المغربي الشاب، من أبرزها فريقه الحالي بوروسيا دورتموند وغريمه الأزلي بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي. كما يريد زين الدين زيدان، مدرب الريال، الاعتماد عليه مستقبلا والاستفادة من خدماته.