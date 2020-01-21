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الرئيسية | رياضة | الريال يطلب 700 مليار مقابل التخلي عن حكيمي

الريال يطلب 700 مليار مقابل التخلي عن حكيمي

الريال يطلب 700 مليار مقابل التخلي عن حكيمي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:25

قررت إدارة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يقضي أشهره الأخيرة معارا إلى بوروسيا دورتموند الألماني، المنتظرة عودته إلى الميرنغي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "Defensa central" الإسبانية المقربة من أسوار ريال مدريد، فإن المكتب المسير للميرنغي سيقوم بتفعيل شرط جزائي تصل قيمته إلى 700 مليون يورو مباشرة بعد عودة أشرف حاكيمي من الإعارة.

وأوضح المصدر ذاته أن خطوة الإدارة المدريدية، تحت رئاسة فيلورتينو بيريز، تأتي في سياق حماية المدافع المغربي المتألق بقوة من أطماع الأندية الكبرى، لاسيما تلك التي تملك سيولة مالية كبيرة بإمكانها إغراء العديد من اللاعبين وضمهم بدفع شرطهم الجزائي دون الدخول في مفاوضات ماراثونية مع أنديتهم.

كما يروم الميرنغي من وراء رفع قيمة الشرط الجزائي إلى هذا المبلغ الكبير الذي يصعب كسره قطع الطريق على الأندية التي يترأسها أمراء خليجيون، وهو ما سيصب في مصلحة الريال بحكم أن الأندية الراغبة في التعاقد مع حكيمي ستضطر للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مباشر مع الفريق الملكي.

يذكر أن العديد من الأندية تريد التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب المغربي الشاب، من أبرزها فريقه الحالي بوروسيا دورتموند وغريمه الأزلي بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي. كما يريد زين الدين زيدان، مدرب الريال، الاعتماد عليه مستقبلا والاستفادة من خدماته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Boubker usa الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:44
السلام عليكم
وسمعني لاعب لي رضات عليه أمه. هاذا الى قلتي لاعب محترف .فهو محترف .
مثله مثل .واحد عندنا .يتشاجر .ويسب الجمهور .كل مرة.ويتم توقيفه .من طرف الجامعة. ويدعي انه لاعب .لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .المشكل ان الاعبين المغاربة.لن يستفيدوا .من اشرف حكيمي .ولا يأخذون العبرة منه .لاعب رأسه صغير ومتواضع .
وعاش مولانا محمد السادس .وشكرا لهسبريس
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1
2 - اضريف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:46
اللهم أحفظ هدا الشاب المغربي من كل مكروه اللهم زده تألقا. وتوهجا حثى نراه عميدا لزمرة اسود الأطلس وكل عام وأسود الأطلس بالف خير.
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5
3 - اشرف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:48
ايلا كان كيدير 700 مليار كون غير بعناه ل دولة اخرى يلعب معاهم دوليا و نخلصو بيه الكريدي ههههههههه خير كبير تديرو فينا ا حكيمي ايلا قبلتي
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4
4 - زواقي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:52
ريال مدريد يضع مصالحه المالية في الدرجة الأولى ولا تهمه مصلحة اللاعب حكيمي . مستقبل و تطور حكيمي لن يكون بالريال في المدى القريب ما دام كربخال ذو 28 عام في كامل عطائه ولن يفرط فيه المدرب زيزو .
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3
5 - حقيقة الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:52
مع وجود كربخال لا أمل لحكيمي ان يلعب بالريال هو أصلا استقدم للريال لما انضرب كربخال وذهب للعلاج مدة طويلة. اللاعبون المغاربة غير محظوظون آجلا أو عاجلا سيذهب للدوري السعودي
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-2
6 - الصياد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:57
يستحق .. لاعب كبير .. ذو مستوى عالي .. الخوف كل الخوف أن يلزم كرسي الإحتياط .. ولا ينال فرصته في اللعب كأساسي .. مما قد يؤثر على مستواه الفني وطموحه الكبير
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