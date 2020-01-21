يوسف العربي يواصل هز الشباك مع "أولمبياكوس"

أوعنا بلعيد

يستمر الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس لكرة القدم، في تقديم عروضه القوية اللافتة للانتباه بالدوري اليوناني، بعدما قاد ناديه إلى تحقيق فوز مستحق بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام اريس سالونيكا، ضمن الأسبوع التاسع عشر، خلال المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "استاد كارايساكي".

ويتصدر المهاجم المغربي قائمة هدافي الدوري اليوناني الممتاز بأربعة عشر هدفا، مبتعدا عن أقرب منافس له، كارول سويدرسكي، مهاجم باوك سالونيكا، بفارق أربعة أهداف. كما يحتل الأسد المغربي المراكز الأولى في ترتيب الممررين بأربع تمريرات حاسمة خلال 18 مباراة خاضها بقميص ناديه الجديد منذ بداية الموسم الحالي.

وقاد "الغوليادور العربي" فريقه أولمبياكوس إلى تحقيق الفوز الـ14 في مسابقة الدوري، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين، دقيقتين بعد افتتاح زميله جويليرمي دي سانتوس حصة التهديف، قبل أن يضيف اللاعب عمر العبدلاوي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بثواني قليلة، وجاء الهدف الرابع من رجل الفرنسي ماثيو فالبوينا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، بينما سجل للفريق الزائر كل من ليندساي روس ونيكولاس ديغويني في الدقيقتين 37 و83.

وتمكن المهاجم المغربي الخبير من إحراز 19 هدفا منذ انضمامه إلى أولمبياكوس في الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما سجل 14 هدفا في الدوري اليوناني الممتاز خلال 18 مباراة خاضها، و5 أهداف في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية بعد لعبه تسع مباريات بين الأدوار الإقصائية والتمهيدية.

ويحتل أولمبياكوس صدارة ترتيب الدوري اليوناني برصيد 47 نقطة، حصل عليها بعد فوزه في 14 مباراة وتعادله في خمس، وبقي سجله خاليا من الهزائم إلى الآن.

وسجل هجوم أولمبياكوس 41 هدفا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليحل كأقوى دفاع وأقوى هجوم منافصة مع المنافس الشرس باوك سالونيكا الذي سجل الرصيد نفسه من الأهداف فيما دخلت شباكه 18 إصابة، ويحتل الصف الثاني في الترتيب العام بفارق نقطة يتيمة عن المتصدر.