تمزق في الأربطة يُنهي بقية موسم محمود بنحليب

هسبورت - حمزة اشتيوي

سيَغيب محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن الملاعب لما تبقى من الموسم الكروي الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان لحساب الجولة الـ13 من منافسات الدوري الاحترافي.

ووِفق التقارير الطبية المدققة التي خضع لها اللاعب فإن بنحليب تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليمنى وكسر في الغضروف الخارجي، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر، حسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للرجاء الرياضي.

وحسب بعض المصادر القريبة من الفريق "الأخضر"، فإن الإصابة التي تعرض لها بنحليب لا تستدعي خضوعه لعملية جراحية، في انتظار تطورات الإصابة، وما سيُقرره الجهاز الطبي خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان بنحليب قد تعرض لإصابة قوية في الركبة اليمنى بعد تدخل عنيف من العربي الناجي، لاعب النهضة البركانية، إذ لم يقو على مواصلة المباراة ليترك مكانه لزميله سفيان رحيمي.

يشار إلى أن بنحليب كان قد جدد عقده مع الرجاء لموسمين إضافيين.