24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان
- إصابة زياش تنغص فرحة أياكس أمستردام بالفوز
- الموسوي يترأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
- نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة
- حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش
"مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)
اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)
- "جمهوريو الريف" يحرقون العلم وصور الملك .. مغاربة: فعل مشين - (93)
- "جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة - (67)
- "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية - (58)
- لقاء "100 يوم 100 مدينة" يحط الرحال بأكادير - (53)
- الارتباك يغضب مسافرين في رحلة للخطوط الملكية بمطار البيضاء - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تمزق في الأربطة يُنهي بقية موسم محمود بنحليب
سيَغيب محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن الملاعب لما تبقى من الموسم الكروي الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان لحساب الجولة الـ13 من منافسات الدوري الاحترافي.
ووِفق التقارير الطبية المدققة التي خضع لها اللاعب فإن بنحليب تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليمنى وكسر في الغضروف الخارجي، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر، حسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للرجاء الرياضي.
وحسب بعض المصادر القريبة من الفريق "الأخضر"، فإن الإصابة التي تعرض لها بنحليب لا تستدعي خضوعه لعملية جراحية، في انتظار تطورات الإصابة، وما سيُقرره الجهاز الطبي خلال الساعات القليلة القادمة.
وكان بنحليب قد تعرض لإصابة قوية في الركبة اليمنى بعد تدخل عنيف من العربي الناجي، لاعب النهضة البركانية، إذ لم يقو على مواصلة المباراة ليترك مكانه لزميله سفيان رحيمي.
يشار إلى أن بنحليب كان قد جدد عقده مع الرجاء لموسمين إضافيين.