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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | تمزق في الأربطة يُنهي بقية موسم محمود بنحليب

تمزق في الأربطة يُنهي بقية موسم محمود بنحليب

تمزق في الأربطة يُنهي بقية موسم محمود بنحليب
هسبورت - حمزة اشتيوي
الاثنين 20 يناير 2020 - 19:51

سيَغيب محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن الملاعب لما تبقى من الموسم الكروي الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان لحساب الجولة الـ13 من منافسات الدوري الاحترافي.

ووِفق التقارير الطبية المدققة التي خضع لها اللاعب فإن بنحليب تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليمنى وكسر في الغضروف الخارجي، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر، حسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للرجاء الرياضي.

وحسب بعض المصادر القريبة من الفريق "الأخضر"، فإن الإصابة التي تعرض لها بنحليب لا تستدعي خضوعه لعملية جراحية، في انتظار تطورات الإصابة، وما سيُقرره الجهاز الطبي خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان بنحليب قد تعرض لإصابة قوية في الركبة اليمنى بعد تدخل عنيف من العربي الناجي، لاعب النهضة البركانية، إذ لم يقو على مواصلة المباراة ليترك مكانه لزميله سفيان رحيمي.

يشار إلى أن بنحليب كان قد جدد عقده مع الرجاء لموسمين إضافيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - النوري الاثنين 20 يناير 2020 - 20:16
يعجز المرء عن التعليق عن ماوصلت اليه البطولة الوطنية..في ظل وجود فريقين مخنتين ومفضلين عن باقي الفرق لاشئ الاوجود من يدافع عنهما ..هما الأن يتصدران البطولة بمساعدة التحكيم..ولاشئ غير التحكيم..بالامس كانت مجزرة تحكيمية بكل المقاييس دهب ضحيتها لاعب بريئ والحكم لم يحرك ساكنا ..لان الفريق البرتقالي يملكه رئيس الجامعة متله متل الفريق الوردي الذي يملكه رئيس العصبة..
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2 - sigis الاثنين 20 يناير 2020 - 20:26
لولا لطف الله كاد اللاعب البركاني الناجي ان يعطب جميع مكونات فريق الرجاء والغريب انه لم يتحصل على اي انذار مع تحياتي للحكم جيد
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3 - رأي الاثنين 20 يناير 2020 - 20:27
من المفروض ان كل لاعب عرض خصمه للخطر أن يتم توقيفه عن الممارسة لنفس المدة التي يغيب فيها اللاعب المتضرر . اذن يجب توقيف الناجي لنفس المدة التي سيغيب فيها بنحليب.
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