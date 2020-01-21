24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نصائح ذهبية لحظر عمليات التتبع على الهواتف الذكية
- انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- التساقطات تنعش آمال المزارعين وتساهم في الحد من موجة الصقيع
مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)
اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- "جمهوريو الريف" يحرقون العلم وصور الملك .. مغاربة: فعل مشين - (215)
- موظف بالبرلمان يعتدي على عجوز ويحوّل حياة أسرة إلى جحيم - (68)
- عندما واجهَ الحسن الثاني الاحتجاجات في الشمال بالدّبابات والاعتقالات - (67)
- البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء - (64)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغربي النصيري يَعد إشبيلية بتسجيل أهداف غزيرة
قال الدولي المغربي يوسف النصيري، أثناء مراسم تقديمه، الاثنين، كلاعب جديد للفريق الأندلسي إشبيلية، إنه سيقدم قصارى جهده بغية تسجيل الأهداف وخدمة الفريق الكبير الذي انضم إليه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية بموجب عقد يمتد لخمس مواسم ونصف الموسم.
وأكد المهاجم السابق لفريق ليغانيس، خلال مؤتمره الصحافي، أن انتقاله إلى إشبيلية يعتبر خطوة للأمام، لا سيما أن المجموعة ستساعده في زيادة أرقامه التهديفية، مشيرا إلى أنه "يتحسن في هذا الجانب في كل عام"؛ وهو الأمر الذي ينتظر أن يحافظ عليه من خلال "العمل الجاد الذي يبدأ من خلاله كل شيء".
وتخرج النصيري من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف مالقا الإسباني موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 وانتقل إلى ليغانيس عقب خوضه مونديال روسيا مع الأسود، ليسجل معه 15 هدفا في 53 مباراة.
وشارك اللاعب سالف الذكر مع المنتخب المغربي الأول في 21 مباراة، وتمكن من تسجيل 6 أهداف؛ أحدها في مونديال روسيا 2018 في شباك المنتخب الإسباني، وآخرها في نوفمبر الماضي أمام بوروندي.
ويعد النصيري الهداف التاريخي لفريق ليغانيس في الدوري الإسباني الممتاز الدرجة الأولى، بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفا خلال موسم ونصف الموسم قضاها بقميص ناديه الحالي قادما من مالقا.