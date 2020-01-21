المغربي النصيري يَعد إشبيلية بتسجيل أهداف غزيرة

أوعنا بلعيد

قال الدولي المغربي يوسف النصيري، أثناء مراسم تقديمه، الاثنين، كلاعب جديد للفريق الأندلسي إشبيلية، إنه سيقدم قصارى جهده بغية تسجيل الأهداف وخدمة الفريق الكبير الذي انضم إليه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية بموجب عقد يمتد لخمس مواسم ونصف الموسم.

وأكد المهاجم السابق لفريق ليغانيس، خلال مؤتمره الصحافي، أن انتقاله إلى إشبيلية يعتبر خطوة للأمام، لا سيما أن المجموعة ستساعده في زيادة أرقامه التهديفية، مشيرا إلى أنه "يتحسن في هذا الجانب في كل عام"؛ وهو الأمر الذي ينتظر أن يحافظ عليه من خلال "العمل الجاد الذي يبدأ من خلاله كل شيء".

وتخرج النصيري من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف مالقا الإسباني موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 وانتقل إلى ليغانيس عقب خوضه مونديال روسيا مع الأسود، ليسجل معه 15 هدفا في 53 مباراة.

وشارك اللاعب سالف الذكر مع المنتخب المغربي الأول في 21 مباراة، وتمكن من تسجيل 6 أهداف؛ أحدها في مونديال روسيا 2018 في شباك المنتخب الإسباني، وآخرها في نوفمبر الماضي أمام بوروندي.

ويعد النصيري الهداف التاريخي لفريق ليغانيس في الدوري الإسباني الممتاز الدرجة الأولى، بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفا خلال موسم ونصف الموسم قضاها بقميص ناديه الحالي قادما من مالقا.