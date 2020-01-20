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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي لكرة اليد يتعثر أمام نظيره التونسي

المنتخب المغربي لكرة اليد يتعثر أمام نظيره التونسي

المنتخب المغربي لكرة اليد يتعثر أمام نظيره التونسي
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 20 يناير 2020 - 20:30

تعثر المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد، مساء اليوم الاثنين، بقاعة رادس (ضاحية تونس العاصمة)، أمام نظيره التونسي (حامل اللقب) بنتيجة 31- 24، في إطار الجولة الأولى من الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا للعبة (المجموعة الثانية).

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 17 – 12 لصالح المنتخب التونسي الذي كان معززا بعاملي الميدان والجمهور.

وسيواجه المنتخب الوطني المغربي، بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من الدور الثاني منتخب الرأس الأخضر في حين تواجه تونس منتخب الجزائر.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للدور الثاني بعد تحقيقه لانتصارين مقابل هزيمة واحدة، في المباريات الثلاث الأولى التي خاضها لحساب الدور التمهيدي (عن المجموعة الرابعة)، في إطار هذه الدورة الرابعة والعشرين من كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تحتضنها تونس إلى غاية 26 يناير الجاري.

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