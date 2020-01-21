نادي الزمالك يحسم موضوع التعاقد مع وليد أزارو

أوعنا بلعيد

حسم نادي الزمالك المصري لكرة القدم الشائعات بخصوص التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الغريم التقليدي الأهلي، بعدما ربطت بعض التقارير الصحافية اسم اللاعب بالانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن موقف ناديه من ضم المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، مشيرا خلال تصريحات صحافية إلى أن اللاعب أزارو مهاجم كبير وأي فريق سيرغب في ضمه إلى صفوفه.

وزاد قائلا: "لكن كل ما تردد في الفترة الأخيرة حول دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب غير صحيح، كما أن فريقنا يضم أفضل لاعبي مصر خلال الوقت الحالي، لهذا نركز على لاعبينا فقط".

وأوضح المسؤول المصري سالف الذكر أن قائمة فريقه المحلية أغلقت بعدما تم قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو، وبالتالي ليست هناك أي نية لضم وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان المهاجم المغربي وليد أزارو، الذي ابتعد مؤخرا عن المشاركة مع الأهلي، على بُعد خطوة واحدة من الرحيل مجانا؛ إلا أن ارتباط اسم اللاعب بالزمالك ووصول عرض من الاتفاق السعودي دفعا مجلس القلعة الحمراء إلى إعادة حساباته في هذا الشأن.