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الرئيسية | رياضة | "كزادي" يضع الوداد البيضاوي في صدارة البطولة

"كزادي" يضع الوداد البيضاوي في صدارة البطولة

"كزادي" يضع الوداد البيضاوي في صدارة البطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 20 يناير 2020 - 21:30

عاد فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم بفوز ثمين بهدفين لواحد من مدينة أسفي على حساب مضيفه أولمبيك أسفي، برسم النزال المؤجل عن الجولة 12 من منافسات الدوري الاحترافي.

وتميزت مجريات المباراة خلال دقائق النصف ساعة الأولى بصراع تكتيكي بين الفريقين، بقيت في ظله أطوار اللعب مقتصرة على وسط الميدان، وغابت فرص التهديف بشكل كبير، مع استحواذ عقيم لعناصر الفريق البيضاوي.

وفي حدود الدقيقة 33 تمكن أولمبيك أسفي من فك شفرة دفاع الوداد وهز الشباك بواسطة المهاجم أيوب الكعداوي، عن طريق تسديدة قوية ومركزة هزمت الحارس الودادي رضى التكناوتي.

وتحرك الخط الهجومي للطرفين مع بداية مجريات الجولة الثانية، إذ ضغط الوداد بحثا عن التعديل، فيما كان أصحاب الأرض يردون بمرتدات خطيرة، قبل أن يتمكن المتألق كزادي من تسجيل هدف التعادل في حدود الدقيقة 55.

وتفنن لاعبو أولمبيك أسفي في تضييع فرص سانحة للتهديف في الدقائق الأخيرة من النزال، قبل أن يعود كزادي ليقتنص هدف الفوز في الدقيقة 87، فيما حرمه القائم من إحراز "الهاتريك" في الثواني الأخيرة.

ورفع الوداد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 29 في صدارة ترتيب البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد أولمبيك أسفي في حدود النقطة 13 بالمركز 13.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - خالد الزاكوري الاثنين 20 يناير 2020 - 22:42
المرجو عدم نقل مباريات البطولة الإنحرافية على قنوات Beinsport الرياضية لكي لا تصل مهازل التحكيم المغربي لباقي بقاع العالم . و دائما المستفيدين هما فريق رئيس العصابة و فريق مول الجامعة
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2 - كلينكس بدرهم الاثنين 20 يناير 2020 - 22:45
باش تماركي هدف من تسلل ميشوفوش لا حكم الشرط ولا لاعبين الخصم ولا جمهور خاصك تكون كزادي. وباش يتفرجو فيك المحبين والأعداء في نفس الوقت خاصك تكون الوداد. وباش تفرج فالوداد وأنت حاقد عليها خاصك تكون هاز معاك كلينكس.
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3 - رأي الاثنين 20 يناير 2020 - 22:59
أخطاء تحكيمية مقصودة لنفس الفريق !!!!! مهزلة التحكيم ستتواصل حتى ولو استعملوا الفار . برافو OCS ، برافو HUSA .
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4 - والله حرام. الاثنين 20 يناير 2020 - 23:02
والله ثم الله العيب والعار على التحكيم المغربي. اتقوا الله يا حكام لتنقذوا كرة القدم المغربي من الافلاس. كيف يا حكام مقابلة اليوم لا تحتسبوا لا تسلل ولا اي عقوبة للوداد البيضاوي. والله اليوم فهمت كيف يمكن لاي مسؤول ان يخرب اي ميدان في بلاده. نتمنى من الجامعة ان تبين لنا كيف يمكن لها انقاذ الكرة الوطنية من ايدي الحكام ....
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5 - محمد الاثنين 20 يناير 2020 - 23:06
تسلل واضح في الهدفين للوداد,وتبقى المجزرة التحكيمية داءمالصالح الوداد,البطولة سوف لن ترقى ابدا.
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6 - ودادي 20 الاثنين 20 يناير 2020 - 23:08
مبروك للوداد سيد البطولة الوطنية و الصف الاول رغم التوقيفات والغيابات وهنيئا لرجال الوداد الذين أبانوا عن روح قتالية عالية
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7 - mch med الاثنين 20 يناير 2020 - 23:13
على الوداد ان يجد حارسا رزينا يحسب حسابات دقيقة وا ن يكون في حسن ضن الجمهور الكبير للفريق البيضاوي
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8 - khalidos jaguar الاثنين 20 يناير 2020 - 23:21
رفع كزادي الوداد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 29 في صدارة ترتيب البطولة
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9 - فتحاوي داوي خاوي الاثنين 20 يناير 2020 - 23:25
للاشارة على أهل مارس ان يخجلوا من أنفسهم .
كلما قالوا ان الوداد والرجاء هما قاطرة الكرة في المغرب .
لأن كل الفرق تعتبر قاطرة . حسب كل مباراة
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10 - حسن من الريش الاثنين 20 يناير 2020 - 23:42
أية صدارة؟وأية بطولة؟كل شيء فاسد بالأمس واليوم رأينا ما وصلت إليه كرة القدم المغربية من فساد وتبعية لشخصين يحكمان الكرة .مجزرة اليوم في حق أسفي هدفين من تسلل واضح وفاضح تتمة لمجازر سيء الذكر ضد لاعبي الرجاء.عيب وعار أن تسمى بطولة احترافية.إنها بطولة رئيس الجامعة ورئيس العصابة
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11 - البطولة 21 الاثنين 20 يناير 2020 - 23:47
الوداد يرجع الى وضعه الطبيعي بدون لاعبي وسط الدفاع داري وكومارا لمدة طويلة وتحية لجميع اللاعبين الآخرين والبطولة 21 هذه السنة ان شاء الله..
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