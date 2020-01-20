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كُتّاب وآراء
"كزادي" يضع الوداد البيضاوي في صدارة البطولة
عاد فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم بفوز ثمين بهدفين لواحد من مدينة أسفي على حساب مضيفه أولمبيك أسفي، برسم النزال المؤجل عن الجولة 12 من منافسات الدوري الاحترافي.
وتميزت مجريات المباراة خلال دقائق النصف ساعة الأولى بصراع تكتيكي بين الفريقين، بقيت في ظله أطوار اللعب مقتصرة على وسط الميدان، وغابت فرص التهديف بشكل كبير، مع استحواذ عقيم لعناصر الفريق البيضاوي.
وفي حدود الدقيقة 33 تمكن أولمبيك أسفي من فك شفرة دفاع الوداد وهز الشباك بواسطة المهاجم أيوب الكعداوي، عن طريق تسديدة قوية ومركزة هزمت الحارس الودادي رضى التكناوتي.
وتحرك الخط الهجومي للطرفين مع بداية مجريات الجولة الثانية، إذ ضغط الوداد بحثا عن التعديل، فيما كان أصحاب الأرض يردون بمرتدات خطيرة، قبل أن يتمكن المتألق كزادي من تسجيل هدف التعادل في حدود الدقيقة 55.
وتفنن لاعبو أولمبيك أسفي في تضييع فرص سانحة للتهديف في الدقائق الأخيرة من النزال، قبل أن يعود كزادي ليقتنص هدف الفوز في الدقيقة 87، فيما حرمه القائم من إحراز "الهاتريك" في الثواني الأخيرة.
ورفع الوداد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 29 في صدارة ترتيب البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد أولمبيك أسفي في حدود النقطة 13 بالمركز 13.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
كلما قالوا ان الوداد والرجاء هما قاطرة الكرة في المغرب .
لأن كل الفرق تعتبر قاطرة . حسب كل مباراة