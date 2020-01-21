24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/01/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- نصائح ذهبية لحظر عمليات التتبع على الهواتف الذكية
- انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- التساقطات تنعش آمال المزارعين وتساهم في الحد من موجة الصقيع
مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)
اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- "جمهوريو الريف" يحرقون العلم وصور الملك .. مغاربة: فعل مشين - (213)
- عندما واجهَ الحسن الثاني الاحتجاجات في الشمال بالدّبابات والاعتقالات - (67)
- موظف بالبرلمان يعتدي على عجوز ويحوّل حياة أسرة إلى جحيم - (67)
- البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء - (61)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الوداد يقدّم الفرنسي دوسابر مدربا جديدا للفريق
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:10
من المرتقب أن يتم، اليوم بملعب بنجلون بمدينة الدار البيضاء، التقديم الرسمي للفرنسي سيباستيان دوسابر (43 سنة)، المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي البيضاوي.
ويأتي التعاقد مع الفرنسي سيباستيان دوسابر خلفا للصّربي زوران مانولوفيتش، الذي انفصل عنه نادي الوداد البيضاوي بعد ستة أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر.
يذكر أن دوسابر سبق له قيادة الوداد لصدارة البطولة في الشطر الأول من موسم 2016-2017، قبل أن يقيله رئيس الوداد سعيد الناصيري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - abdoo abdoo abdoo abdoo الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:18
أكبر انجاز يمكن أن يقدمه لقجع رئيس الجامعة والناصري رئيس العصة أن يعلنوا نهاية البطولة بإجراء مقابلة فاصلة بين الوداد وبركان لتحديد الفائز بالبطولة هذه السنة لتتجنب بلادنا الفتن والغوضى
إنتهى الكلام
إنتهى الكلام
تعليق غير لائق
-36
2 - abboud الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:23
ويستمر مسلسل التسيير العبثي للفريق البيضاوي العريق
اذا اسندت التسيير الى غير اهله فانتظر الفشل الدريع
اذا اسندت التسيير الى غير اهله فانتظر الفشل الدريع
3 - عبداللطيف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:26
لماذا عقدة الأجانب ،هل الأطر المغربية ليست في المستوى او غباء المسؤولين دائما تجاه الفرنسيين.
4 - مروان الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:48
لماذا لا نسمع الزاكي او الركراكي او عموتا يدربون في فرنسا.
يقال ان المغرب جنة الفرنسيين ام لازالنا مستعمرين من طرف فرنسا الا يومنا هادا
يقال ان المغرب جنة الفرنسيين ام لازالنا مستعمرين من طرف فرنسا الا يومنا هادا
5 - عارف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:07
في اخر مباراة للوداد في عصبة الابطال كتبت هنا خبر تعاقد الفريق مع دوسابر.وبعدها ايام الكل يتذكر عندما قال الناصري بانه سيتعاقد مع مدرب عالمي وجديد على الساحة الوطنية...اذن لماذا وعلى من يكذب السيد الرئيس ؟؟؟ مباريات الوداد مؤخرا لا تبشر بخير.
مع متمنياتي بالتوفيق للجميع.
مع متمنياتي بالتوفيق للجميع.
6 - نورالدين الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:15
لما كل هذا التحامل على كل من يعمل بكفاءة وصدق وحب الوطن ؟
لماذا أصبحنا هكذا ؟
يبدو أن الأنانية أخدت منا كل القيم والمبادئ، سي لقجع، قدم وخدم الكرة الوطنية بأعمال غير مسبوقة،
الله يهديكم، ولله في خلقه شؤون.
لماذا أصبحنا هكذا ؟
يبدو أن الأنانية أخدت منا كل القيم والمبادئ، سي لقجع، قدم وخدم الكرة الوطنية بأعمال غير مسبوقة،
الله يهديكم، ولله في خلقه شؤون.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6