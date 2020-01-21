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الرئيسية | رياضة | الوداد يقدّم الفرنسي دوسابر مدربا جديدا للفريق

الوداد يقدّم الفرنسي دوسابر مدربا جديدا للفريق

الوداد يقدّم الفرنسي دوسابر مدربا جديدا للفريق
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:10

من المرتقب أن يتم، اليوم بملعب بنجلون بمدينة الدار البيضاء، التقديم الرسمي للفرنسي سيباستيان دوسابر (43 سنة)، المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي البيضاوي.

ويأتي التعاقد مع الفرنسي سيباستيان دوسابر خلفا للصّربي زوران مانولوفيتش، الذي انفصل عنه نادي الوداد البيضاوي بعد ستة أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر.

يذكر أن دوسابر سبق له قيادة الوداد لصدارة البطولة في الشطر الأول من موسم 2016-2017، قبل أن يقيله رئيس الوداد سعيد الناصيري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - abdoo abdoo abdoo abdoo الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:18
أكبر انجاز يمكن أن يقدمه لقجع رئيس الجامعة والناصري رئيس العصة أن يعلنوا نهاية البطولة بإجراء مقابلة فاصلة بين الوداد وبركان لتحديد الفائز بالبطولة هذه السنة لتتجنب بلادنا الفتن والغوضى
إنتهى الكلام
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-36
2 - abboud الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:23
ويستمر مسلسل التسيير العبثي للفريق البيضاوي العريق
اذا اسندت التسيير الى غير اهله فانتظر الفشل الدريع
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13
3 - عبداللطيف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:26
لماذا عقدة الأجانب ،هل الأطر المغربية ليست في المستوى او غباء المسؤولين دائما تجاه الفرنسيين.
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35
4 - مروان الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:48
لماذا لا نسمع الزاكي او الركراكي او عموتا يدربون في فرنسا.
يقال ان المغرب جنة الفرنسيين ام لازالنا مستعمرين من طرف فرنسا الا يومنا هادا
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0
5 - عارف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:07
في اخر مباراة للوداد في عصبة الابطال كتبت هنا خبر تعاقد الفريق مع دوسابر.وبعدها ايام الكل يتذكر عندما قال الناصري بانه سيتعاقد مع مدرب عالمي وجديد على الساحة الوطنية...اذن لماذا وعلى من يكذب السيد الرئيس ؟؟؟ مباريات الوداد مؤخرا لا تبشر بخير.
مع متمنياتي بالتوفيق للجميع.
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0
6 - نورالدين الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:15
لما كل هذا التحامل على كل من يعمل بكفاءة وصدق وحب الوطن ؟
لماذا أصبحنا هكذا ؟
يبدو أن الأنانية أخدت منا كل القيم والمبادئ، سي لقجع، قدم وخدم الكرة الوطنية بأعمال غير مسبوقة،
الله يهديكم، ولله في خلقه شؤون.
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0
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