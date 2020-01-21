الوداد يقدّم الفرنسي دوسابر مدربا جديدا للفريق

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يتم، اليوم بملعب بنجلون بمدينة الدار البيضاء، التقديم الرسمي للفرنسي سيباستيان دوسابر (43 سنة)، المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي البيضاوي.

ويأتي التعاقد مع الفرنسي سيباستيان دوسابر خلفا للصّربي زوران مانولوفيتش، الذي انفصل عنه نادي الوداد البيضاوي بعد ستة أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر.

يذكر أن دوسابر سبق له قيادة الوداد لصدارة البطولة في الشطر الأول من موسم 2016-2017، قبل أن يقيله رئيس الوداد سعيد الناصيري.