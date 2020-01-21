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الرئيسية | رياضة | فريق حسنية أكادير يستغني عن خدمات المدرب فاخر

فريق حسنية أكادير يستغني عن خدمات المدرب فاخر

فريق حسنية أكادير يستغني عن خدمات المدرب فاخر
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:16

قرر فريق حسنية أكادير لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الانفصال بشكل رسمي عن المدرب امحمد فاخر، بعد سلسلة من النتائج السلبية في منافسات البطولة، ورفضه من طرف الجماهير.

ونشر الفريق "السوسي" بلاغا على موقعه جاء فيه: "تفاعلاً مع ما يعيشه نادي حسنية أكادير وجميع مكوناته وفعالياته وعلى رأسها الجماهير الغيورة على الفريق، فقد تم إبلاغ مدرب الفريق الأول محمد فاخر بقرار الانفصال عنه لدواع قاهرة".

وبالإضافة لذلك قررت إدارة الفريق برمجة محطات أخرى مقبلة ستكون مناسبة لاتخاذ قرارات أخرى قصد توفير الظروف المواتية للنجاح لتحقيق النتائج المرجوة والتحام كل الفعاليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Observateur الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:21
ما كان عليهم التعاقد معه من البداية والإستغناء عن خدمات المدرب السابق...
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21
2 - عبد القادر جرسيف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:23
العيب في المنظومة من لاعبين ومسيرين وليس في المدرب واذا اردتم ان تتيقنوا فجربوا مع زيدان او فالفردي.
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-26
3 - مراد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:26
ظاهرة الاستغناء عن المدربين في البطولة الوطنية استفحلت وتجاوزت المعتاد وهذا له تبعات على اداء مستوى اللاعبين
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10
4 - ali الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:28
الفريق الذي يسيره الجمهور محكوم عليه بالفشل
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-11
5 - LARBI الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:29
الله على راحة الله.واخيرا استفاق المكتب المسير من سباته.وانفصل عن هذا الرجل الذي كان سببا في المشاكل بداية في جلوسه في المدرجات قبل رحيل غاموندي.
المرجو التريث قبل اي اختيار
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27
6 - حسني سوسي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:30
وأخيرا لكن لن تكتمل فرحتنا إلا بذهاب كل من أيت علا ولمياء ليأتي الدور بعد ذلك على الرئيس سيديهوم إيجمع درابلو.
أيوز الحسنية
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20
7 - سعيد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:33
واخيرا جمهور حسنية اكادير يتنفسون الصعداء بهاد الخبر
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19
8 - افاوزور الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:34
على السلامة شحفونا على فاخر ان يتفرغ لي الراحة
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15
9 - kamal الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:36
فاخر انتهى كا ن عليه الاعتزال مند 5 سنوات او كون بقى بعزو
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21
10 - عبدالرحمان الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:37
مشاكل مع الرجاء
مشاكل مع الجيش
مشاكل بالحسنية
من الفريق التالي الدي يريد المشاكل
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24
11 - ابو علي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:38
الحسنية سيندم ةعلى غموندي كان مدرب في المستوا و دابا اراك المحكمة الطاس و شي 500 مليون فاخر اصبح معروف في المحاكم
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24
12 - متتبع حسني الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:39
اكبر كارثة شهدتها بارصا المغرب هو تذيل ترتيب البطولة ،نطالب بتعيين مدرب أجنبي للعودة لسكة الانتصارات ولما لا الفوز بكأس الكاف
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11
13 - بيضاوي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:45
يتدكر الجميع فريق الالمبيك البيضاوي الحليب وما له من بطولات تم طمس هويته وسرقة ألقابه كلها واحتسابها لصالح الفريق الأخضر فهده مجزرة في حق هدا الفريق العريق ولكرة القدم الوطنية
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3
14 - لمراقي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:51
المدرب الوحيد الذي تنكر لفريقه الاصلي بالرغم من الظروف التي وفرها له..لكنه طعنته كانت غادرة..فاخر انتهت صلاحيته ودنوب الرجاء لن تعود عليه الا بالمصائب..
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8
15 - الرعد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:05
سوء التسيير في كل الميادين في اكادير
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2
16 - محمد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:09
محمد فاخر هو من صنع تاريخ الحسنية مواسم 2001-2002-2003. وبالتالي لايجب الرضوخ لفئة من الجماهير لم تكن موجودة ابان تلك الفترة.كان الاجدر بالمكتب المسير المضي قدما بالتعاقد معه واعطائه الفرصة ليصنع فريق قادر على التنافسية وتحقيق الالقاب.والسؤال المطروح اين هم حكماء الحسنية.؟؟! من يسير الحسنية اليوم ؟ اين هي مبالغ عقود الرعاية التي ابرمت مع سكودا؟ افريقيا؟بيع اللاعبين؟... نادي يتخبط في جملة من المشاكل لن تتوقف الا حين يضع قدمه الاولى بالقسم الثاني.نفس مصير الكوكب.
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-5
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