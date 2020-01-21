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كُتّاب وآراء
فريق حسنية أكادير يستغني عن خدمات المدرب فاخر
قرر فريق حسنية أكادير لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الانفصال بشكل رسمي عن المدرب امحمد فاخر، بعد سلسلة من النتائج السلبية في منافسات البطولة، ورفضه من طرف الجماهير.
ونشر الفريق "السوسي" بلاغا على موقعه جاء فيه: "تفاعلاً مع ما يعيشه نادي حسنية أكادير وجميع مكوناته وفعالياته وعلى رأسها الجماهير الغيورة على الفريق، فقد تم إبلاغ مدرب الفريق الأول محمد فاخر بقرار الانفصال عنه لدواع قاهرة".
وبالإضافة لذلك قررت إدارة الفريق برمجة محطات أخرى مقبلة ستكون مناسبة لاتخاذ قرارات أخرى قصد توفير الظروف المواتية للنجاح لتحقيق النتائج المرجوة والتحام كل الفعاليات.
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تعليقات الزوّار (16)
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