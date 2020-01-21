المغرب يواجه غينيا في الطريق إلى مونديال 2022

هسبريس من الرباط

وضعت قرعة الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022"، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات غينيا،غينيا بيساو، السودان.

وجرى حفل سحب القرعة خلال حفل نظمته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بحضور رئيسها أحمد أحمد، ورؤساء ومسؤولي الاتحادات الإفريقية للعبة، من ضمنهم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طارق نجم وعدد من مدربي المنتخبات الإفريقية الـ40 المتأهلة إلى مرحلة المجموعات، فضلا عن أبرز نجوم كرة القدم الإفريقية.

وستجرى الجولة الأولى من التصفيات من 5 و13 أكتوبر المقبل، والثانية من 9 إلى 17 نونبر، فيما تجرى الجولتان الثالثة والرابعة من 22 إلى 30 مارس 2021، على أن تجرى الجولة الخامسة من 30 غشت إلى 7 شتنبر 2021، بينما تجرى الجولة السادسة والأخيرة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

وتقام مباراتا الدور الإقصائي النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

وسيكون مونديال قطر الأخير، الذي تتأهل إليه 5 منتخبات للنهائيات عن القارة السمراء، لأنه ابتداء من كأس العالم 2026، سيصبح نصيب إفريقيا 9 منتخبات، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.

وجاءت المجموعات التي أسفرت عنها القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر.

المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس.

المجموعة الثالثة: ليبيريا، إفريقيا الوسطى، الرأس الأخضر، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: مالاوي، الموزابيق، كوت ديفوار، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي.

المجموعة السادسة: أنغولا، ليبيا، الغابون، مصر.

المجموعة السابعة: إثيوبيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، غانا.

المجموعة الثامنة: توغو، ناميبيا، الكونغو، السنغال.

المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب.

المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية.