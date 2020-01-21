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الرئيسية | رياضة | المغرب يواجه غينيا في الطريق إلى مونديال 2022

المغرب يواجه غينيا في الطريق إلى مونديال 2022

المغرب يواجه غينيا في الطريق إلى مونديال 2022
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:40

وضعت قرعة الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022"، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات غينيا،غينيا بيساو، السودان.

وجرى حفل سحب القرعة خلال حفل نظمته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بحضور رئيسها أحمد أحمد، ورؤساء ومسؤولي الاتحادات الإفريقية للعبة، من ضمنهم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طارق نجم وعدد من مدربي المنتخبات الإفريقية الـ40 المتأهلة إلى مرحلة المجموعات، فضلا عن أبرز نجوم كرة القدم الإفريقية.

وستجرى الجولة الأولى من التصفيات من 5 و13 أكتوبر المقبل، والثانية من 9 إلى 17 نونبر، فيما تجرى الجولتان الثالثة والرابعة من 22 إلى 30 مارس 2021، على أن تجرى الجولة الخامسة من 30 غشت إلى 7 شتنبر 2021، بينما تجرى الجولة السادسة والأخيرة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

وتقام مباراتا الدور الإقصائي النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

وسيكون مونديال قطر الأخير، الذي تتأهل إليه 5 منتخبات للنهائيات عن القارة السمراء، لأنه ابتداء من كأس العالم 2026، سيصبح نصيب إفريقيا 9 منتخبات، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.

وجاءت المجموعات التي أسفرت عنها القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر.

المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس.

المجموعة الثالثة: ليبيريا، إفريقيا الوسطى، الرأس الأخضر، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: مالاوي، الموزابيق، كوت ديفوار، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي.

المجموعة السادسة: أنغولا، ليبيا، الغابون، مصر.

المجموعة السابعة: إثيوبيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، غانا.

المجموعة الثامنة: توغو، ناميبيا، الكونغو، السنغال.

المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب.

المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبدالله الجوامع الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:46
يجب على العناصر الوطنية ان تغتنم نقاط المباريات الأولى لكي لا تلتجأ في الاخير إلى انتظار الفرق الأخرى
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21
2 - من متفائل الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:48
بالتوفيق الى منتخبين المغربي ولكن لا تستهين بالخصم
القرعه كانت بكم رفيقه فكون ورفق في انفسكم اعانكم الله
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20
3 - khalid الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:52
اصبحنا لا نرغب في الكلام عن المنتحب المغربي بقدر ما ننتضر منه مستوى يليق به ،
يجب على المنتخب ككل ان يكون واقعيا ،، و بشكل واضح ! حطّو رجليكم فالأرض و لعبوا الكرة بشكل عادي ستحققون المستحيل ....
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9
4 - متتبع رقم 10 الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:52
مجموعة تضم فرق سهلة ولكن إذا تحسن أداء المنتخب الوطني قبل شهر مارس وإن بقى على مستواه الحالي فلا داعي لخوض هذه المنافسة.
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9
5 - عادل مراد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:53
سلكتو من.البنين طحتو في غينيا
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-2
6 - مغربي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:53
مجموعة سهلة غير ايلا مبغاوش يتأهلو
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9
7 - من ؤروبا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:54
المجموعات كلها لديه الحظ في هده تصفيات القرعة كأس العالم في قطر
المهم هوا الفوز لي المنتخب الوطني المغربي على هده المجموعة غينيا - غينيا بيساو - سودان هدا يبقى دور المدرب لي اختيار افضل خصوصا من البطولة
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