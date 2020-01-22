"ذئاب عاصمة إيطاليا" تخطب ودّ أسامة الإدريسي

أوعنا بلعيد

يرغب مسؤولو فريق أيس روما الإيطالي لكرة القدم في تعزيز صفوف ناديهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بغية تدارك الموقف والمنافسة بقوة على احتلال المراكز الثلاثة الأولى الموسم الحالي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الطاقم التقني لأيس روما حدد الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مهاجم أزد الكمار الهولندي، ضمن قائمة الأسماء التي يرغب في التعاقد معها خلال الانتقالات الحالية.

ويريد المكتب المسير لفريق العاصمة الإيطالية ضخ دماء جديدة في المجموعة، ومن أجل تلك الغاية يريد ضم ثلاثة لاعبين؛ وهم عدنان يانوزاي، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، وماتيو بوليتانو، لاعب أنتر ميلان، بالإضافة إلى المهاجم المغربي سالف الذكر، الذي يرتقب أن تكلف صفقته مبلغا يتراوح ما بين 10 و20 مليون أورو.

كما يطالب مدرب الفريق بضم صفقات جديدة، لا سيما بعد إصابة اللاعب زانيولو ومعاناة المجموعة من حصد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 38 نقطة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن المتصدر يوفنتوس بعد مرور 20 جولة.

ويعتبر الدولي المغربي أسامة الإدريسي، مهاجم أزد الكمار الهولندي، من أنشط لاعبي الدوري الهولندي هذا الموسم، حيث ساهم في تسجيل 13 هدفا بالإيردفيزي بعدما سجل 10 ومنح 3 تمريرات أسيست مساهما بذلك في احتلال ناديه لوصافة الدوري برصيد 41 نقطة بفارق ست نقاط خلف المتصدر أياكس أمستردام.