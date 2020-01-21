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كُتّاب وآراء
المغربي سفيان أحناش يخوض تجربة جديدة بهولندا
عزّز فريق غو أهيد إيجلز "Go Ahead Eagles"، الممارس بالدرجة الأولى بالدوري الهولندي لكرة القدم، صفوفه بتعاقده رسميا مع المغربي سفيان أحناش (24 سنة)، بموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري قادما من فريق برايتون أند هوف ألبيون خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وأعلن الفريق الهولندي، المحتل للمركز السادس في الترتيب العام بالدرجة الأولى برصيد 46 نقطة، تعاقده رسميا مع المغربي سفيان أحناش الذي يشغل مركز خط الوسط المهاجم والذي يمكنه كذلك اللعب كجناح أيسر بموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي.
وبخصوص انضمامه إلى فريقه الجديد على الرغم من توصله بعروض أخرى، قال اللاعب المذكور متحدثا لموقع ناديه الرسمي: "عندما لعبت سابقا في بلجيكا لم أخض الكثير من الدقائق، بسبب قرارات فنية من المدرب.. لهذا، قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى؛ ولكن رغم ذلك كانت الأجواء رائعة، بفضل المجموعة التي كنا نتوفر عليها من اللاعبين في فريقي السابق برايتون".
وأضاف: "في هولندا، تشعر بالفرق في الاستقبال من اليوم الأول.. لقد لاحظت ذلك مرة أخرى من خلال الطريقة التي استقبلني بها الجميع هنا، هذا يعطيني شعوراً جيدا جدا، وأريد أن أرد هذا في الأشهر المقبلة من خلال طريقة لعبي، وأشكر كل من رحب بي هنا".
من جانبه، قال بول بوسفلت، المدير الرياضي: "سفيان سيضيف الإبداع إلى فريقنا، ولديه قدرة على التهديف.. لهذا اخترناه، علاوة على ذلك، لا يمكن استخدامه فقط كلاعب خط وسط مهاجم؛ ولكن أيضا كجناح أيسر".
وأضاف: "مع وصول سفيان نتوقع رحيل أحد اللاعبين الأساسيين لدينا، الوافد الجديد لديه طموح كبير، ويريد أن يظهر نفسه بقوة من جديد".