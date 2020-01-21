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كُتّاب وآراء
فريق حسنية أكادير يهزم الدفاع الحسني الجديدي
فاز فريق حسنية أكادير على ضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب الكبير لأكادير، برسم مؤجل الدورة الثانية عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدفي فريق حسنية أكادير اللاعب سعد المورسي (د64) ورضى أتاسي (د69)، فيما سجل هدف فريق الدفاع الحسني الجديدي حسام أمعنان (د93). وعرفت المباراة، التي قادها الحكم كريم صبري، طرد حارس مرمى فريق الدفاع الحسني الجديدي محمد اليوسفي في الدقيقة 37.
ورفع فريق حسنية أكادير بعد هذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ظل فريق الدفاع الحسني الجديدي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.