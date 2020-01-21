24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  2. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  3. لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟ (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  5. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فريق حسنية أكادير يهزم الدفاع الحسني الجديدي

فريق حسنية أكادير يهزم الدفاع الحسني الجديدي

فريق حسنية أكادير يهزم الدفاع الحسني الجديدي
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:25

فاز فريق حسنية أكادير على ضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب الكبير لأكادير، برسم مؤجل الدورة الثانية عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي فريق حسنية أكادير اللاعب سعد المورسي (د64) ورضى أتاسي (د69)، فيما سجل هدف فريق الدفاع الحسني الجديدي حسام أمعنان (د93). وعرفت المباراة، التي قادها الحكم كريم صبري، طرد حارس مرمى فريق الدفاع الحسني الجديدي محمد اليوسفي في الدقيقة 37.

ورفع فريق حسنية أكادير بعد هذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ظل فريق الدفاع الحسني الجديدي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.