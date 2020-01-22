أزارو يغادر الأهلي نحو تجربة جديدة في السعودية

أوعنا بلعيد

عزز فريق الاتفاق السعودي لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، صفوفه بتعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

وأعلنت شركة التسويق الخاصة بالمهاجم المغربي أزارو انتقاله إلى السعودية لخوض تجربة احترافية جديدة، بموجب عقد يمتد لستة أشهر ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الحساب الرسمي للشركة المالكة لحقوق تسويق أزارو على الموقع الاجتماعي "تويتر": نجمنا وهداف الأهلي وليد أزارو ينتقل لصفوف الاتفاق السعودي، إعارة حتى نهاية الموسم، بالتوفيق يا تورنادو".

ومن المقرر أن يتقاضى المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي 600 ألف دولار في الأشهر الستة المقبلة، على أن يحصل ناديه الأهلي على 400 ألف دولار مع إلغاء بند أحقية الشراء، ما يعني عودة اللاعب خلال الانتقالات الصيفية إلى فريقه المصري.

ومن المنتظر أن يعلن فريق الاتفاق السعودي عن الصفقة رسميا عقب وصول أزارو إلى السعودية في الساعات القليلة المقبلة.