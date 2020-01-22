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الرئيسية | رياضة | أزارو يغادر الأهلي نحو تجربة جديدة في السعودية

أزارو يغادر الأهلي نحو تجربة جديدة في السعودية

أزارو يغادر الأهلي نحو تجربة جديدة في السعودية
أوعنا بلعيد
الأربعاء 22 يناير 2020 - 13:00

عزز فريق الاتفاق السعودي لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، صفوفه بتعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

وأعلنت شركة التسويق الخاصة بالمهاجم المغربي أزارو انتقاله إلى السعودية لخوض تجربة احترافية جديدة، بموجب عقد يمتد لستة أشهر ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الحساب الرسمي للشركة المالكة لحقوق تسويق أزارو على الموقع الاجتماعي "تويتر": نجمنا وهداف الأهلي وليد أزارو ينتقل لصفوف الاتفاق السعودي، إعارة حتى نهاية الموسم، بالتوفيق يا تورنادو".

ومن المقرر أن يتقاضى المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي 600 ألف دولار في الأشهر الستة المقبلة، على أن يحصل ناديه الأهلي على 400 ألف دولار مع إلغاء بند أحقية الشراء، ما يعني عودة اللاعب خلال الانتقالات الصيفية إلى فريقه المصري.

ومن المنتظر أن يعلن فريق الاتفاق السعودي عن الصفقة رسميا عقب وصول أزارو إلى السعودية في الساعات القليلة المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الواقعي الأربعاء 22 يناير 2020 - 13:12
لاعب عادي جدا و مستقبله الكروي لن يتجاوز الخليج.رغم انه كان هداف للدوري المصري لكن الحق يقال ليس باللاعب الموهوب
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-2
2 - Hassan الأربعاء 22 يناير 2020 - 13:23
أزارو يضيع الكثير من الفرص عنذ إنفراده بالمرمى لهذا طالب الجمهور بإبعاده عن الفريق..نفس السيناريو تكرر مع بوطيب الذي فشل بدوره مع الزمالك وخيب امال الفريق أن يقدم الفريق
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3
3 - عبدو عبدالله الأربعاء 22 يناير 2020 - 13:31
نتمنى لك التوفيق. ومزيد من التألق مع فريقك الجديد
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5
4 - kamal الأربعاء 22 يناير 2020 - 13:38
ازارو كانت لديه المادة الخام والموهبة ليتالق في اوروبا لكن لان سيدخل في دومة الخليج , من ناحية اخرى امن مستقبله المادي من غدر الزمان
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0
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