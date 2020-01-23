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كُتّاب وآراء
حجي: المنتخب قادر على تجاوز "تصفيات المونديال"
أبدى مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، ارتياحه لتواجد الفريق الوطني ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات غينيا وغينيا بيساو والسودان.
وقال حجي، في تصريح صحافي، "المجموعة التاسعة متوسطة المستوى والمنتخب المغربي قادر على حسم التأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات المونديال".
غير أن حجي شدد، في المقابل، على ضرورة عدم الاستهانة بأي منتخب متواجد بالمجموعة، مؤكدا أن المنتخب المغربي يتعين عليه التركيز أكثر في كل مبارياته القادمة.
وأضاف نجم المنتخب الوطني سابقا: "المواجهات لن تكون سهلة بالطبع، خاصة مع وجود منتخب عربي في المجموعة وهو منتخب السودان، علينا بذل أقصى مجهوداتنا من أجل حسم الأمور والتأهل للمرحلة القادمة".
وعن باقي مجموعات التصفيات، قال مساعد مدرب المنتخب الوطني "المجموعات متوازنة إلى حد كبير"، مؤكدا صعوبة توقع المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من التصفيات.
وأوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، المنتخب المغربي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات غينيا وغينيا بيساو والسودان.
وستجرى الجولة الأولى من التصفيات ما بين 5 و 13 أكتوبر المقبل، والثانية من 9 إلى 17 نونبر، فيما تجرى الجولتان الثالثة والرابعة من 22 إلى 30 مارس 2021، على أن تجرى الجولة الخامسة من 30 غشت إلى 7 شتنبر 2021، بينما تجرى الجولة السادسة والأخيرة من 4 الى 12 أكتوبر 2021.
وتقام مباراتا الدور الإقصائي النهائي في الفترة مابين 8 و16 نونبر 2021.