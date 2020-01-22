الركراكي يغادر الفتح الرباطي نحو الكرة الخليجية

أوعنا بلعيد

توصل مسؤولو الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي ورسمي مع وليد الركراكي، مدرب الفريق، أفضى إلى فسخ العقد الرابط بينهما ووضع حد للسنوات الطوال التي أشرف خلالها وليد على قيادة الطاقم التقني لممثل الكرة الرباطية.

وحسب مصادر هسبريس فقد وافقت إدارة الفتح على فسخ عقد المدرب وليد الركراكي بطلب منه، بعدما قرر قبول العرض الرسمي الذي توصل به من الدوري القطري، وبالتالي خوض تجربة تدريبية جديدة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وأضافت المصادر نفسها أن وليد الركراكي سيلتحق بالإدارة التقنية لفريق الدحيل القطري الذي طلب الاستعانة بخدماته خلفا للبرتغالي روي فاريا، المقال من منصبه بسبب تذبذب النتائج، وآخرها الهزيمة بأربعة أهداف في نهائي كأس قطر أمام السد الذي يشرف على تدريبه الإسباني اتشافي هيرنانديز.

وأكدت مصادرنا أن إدارة الفريق الرباطي قررت تعيين مصطفى الخلفي مدربا مؤقتا للمجموعة، على أن يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد الذي سيخلف الركراكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المدرب سالف الذكر قد علم بأن إدارة الفتح لن تجدد عقده في نهاية الموسم الحالي، فقرر على ضوء ذلك قبول عرض الفريق القطري الذي يضم في صفوفه قائد الأسود سابقا مهدي بنعطية والكرواتي ماندزوكيتش.

وسيترك وليد الركراكي الفتح الرباطي وهو يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.