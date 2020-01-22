24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. سعيد الناصري (5.00)

  2. الاستقــــــلال... (5.00)

  3. "سولت نفسي" .. جديد غنائي للفنانة حياة الإدريسي (5.00)

  4. بلطجة موظف برلماني (5.00)

  5. تأسيس جبهة جديدة للدفاع عن القضية الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الركراكي يغادر الفتح الرباطي نحو الكرة الخليجية

الركراكي يغادر الفتح الرباطي نحو الكرة الخليجية

الركراكي يغادر الفتح الرباطي نحو الكرة الخليجية
أوعنا بلعيد
الأربعاء 22 يناير 2020 - 14:05

توصل مسؤولو الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي ورسمي مع وليد الركراكي، مدرب الفريق، أفضى إلى فسخ العقد الرابط بينهما ووضع حد للسنوات الطوال التي أشرف خلالها وليد على قيادة الطاقم التقني لممثل الكرة الرباطية.

وحسب مصادر هسبريس فقد وافقت إدارة الفتح على فسخ عقد المدرب وليد الركراكي بطلب منه، بعدما قرر قبول العرض الرسمي الذي توصل به من الدوري القطري، وبالتالي خوض تجربة تدريبية جديدة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وأضافت المصادر نفسها أن وليد الركراكي سيلتحق بالإدارة التقنية لفريق الدحيل القطري الذي طلب الاستعانة بخدماته خلفا للبرتغالي روي فاريا، المقال من منصبه بسبب تذبذب النتائج، وآخرها الهزيمة بأربعة أهداف في نهائي كأس قطر أمام السد الذي يشرف على تدريبه الإسباني اتشافي هيرنانديز.

وأكدت مصادرنا أن إدارة الفريق الرباطي قررت تعيين مصطفى الخلفي مدربا مؤقتا للمجموعة، على أن يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد الذي سيخلف الركراكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المدرب سالف الذكر قد علم بأن إدارة الفتح لن تجدد عقده في نهاية الموسم الحالي، فقرر على ضوء ذلك قبول عرض الفريق القطري الذي يضم في صفوفه قائد الأسود سابقا مهدي بنعطية والكرواتي ماندزوكيتش.

وسيترك وليد الركراكي الفتح الرباطي وهو يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - kamal الأربعاء 22 يناير 2020 - 14:15
ا لخليج يساهم في اضعاف البطولة , اغلب لاعبي البطولة مستواهم ضعيف وتقييمهم 2 او 3/10 , ما ان يصل لاعب لتقييم 4او 5/10 يذهب للخليج وتبقى البطولة بالاعبين الميتين , نفس الشيء بالنسبة للمدربين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - mahfoud الأربعاء 22 يناير 2020 - 14:36
C la fin de l'aventure d Alex Ferguson de la Botola ou du Mourinho des médias, personnellement ses déclarations vont beaucoup me manquer. Bon vent au Qatar.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - عصام الأربعاء 22 يناير 2020 - 14:40
مدرب ذكي وماكر ، يعرف جيدا من اين تؤكل الكتف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - مدرب سابق الأربعاء 22 يناير 2020 - 15:05
الركراكي مدرب طموح ويمتلك مؤهلات تدريبية محترمة عكس باقي المدربين المغاربة الذين نصفهم او اغلبهم لا يمتلك شواهد تدريبية حقيقية بل فقط شواهد تكوين او حضور stage لهذا لا نرى اي خروج لهم الى الخليج او باقي البطولات العربية وخاصة الحرس القديم الذين اغلبهم سماسرية وهمهم هو جمع الأموال برفع الشكاوي ضد الاندية المغربية الى الفيفا او جمع الأموال والهروب من الفريق في نصف الموسم وهاد جوج معروفين عند الجمهور المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.