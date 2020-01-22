عناصر الشرطة الإسبانية تداهم منشآت نادي مالقة

هسبريس - متابعة

توجهت عناصر من الشرطة الإسبانية الأربعاء بأمر قضائي لتفتيش منشآت نادي مالقة الإسباني، المملوك للشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيقات.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات أعلنت كونها سرية، لذلك لم يتم التعرف بالتحديد على الهدف من ورائها.