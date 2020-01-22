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الرئيسية | رياضة | عناصر الشرطة الإسبانية تداهم منشآت نادي مالقة

عناصر الشرطة الإسبانية تداهم منشآت نادي مالقة

عناصر الشرطة الإسبانية تداهم منشآت نادي مالقة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 22 يناير 2020 - 15:26

توجهت عناصر من الشرطة الإسبانية الأربعاء بأمر قضائي لتفتيش منشآت نادي مالقة الإسباني، المملوك للشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيقات.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات أعلنت كونها سرية، لذلك لم يتم التعرف بالتحديد على الهدف من ورائها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رضوانلعلالي الأربعاء 22 يناير 2020 - 15:48
اه على مال العرب والمسلمين تسرف في القمار مع النصارة وتستتمرفي بلاد النصارة اللهم افض الاسلام من شرور الشياطين يارب لقرى مقالي يقول يارب
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23
2 - رجاوي الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:29
ايها استتمرا في الاخر هناك الفقراء مسلمون في افريقيا واسيا عجبا لك تحبون دل ولا ترظون بالغزة أف لكم ...
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