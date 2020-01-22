"يد المغرب" تقهر الرأس الأخضر وتقترب من التأهل

هسبريس - و.م.ع

خطا المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد خطوة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم، التي لم يعد يفصله عنها سوى فوز وحيد، وذلك بفضل الانتصار الذي حققه، اليوم الأربعاء، على منتخب الرأس الأخضر بحصة 31 هدفا مقابل 25، في المباراة التي جمعت بينهما برادس (ضاحية تونس العاصمة)، لحساب اليوم الثاني من الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا للعبة، المنظمة بتونس إلى غاية 26 يناير الجاري.