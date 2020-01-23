"العصبة الاحترافية لكرة القدم" تقرر تأجيل مباريات

هسبورت من الدار البيضاء

أصدرت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم برنامج الجولة 14 من منافسات البطولة الوطنية، إذ تقرر اجراء أربع مباريات أيام السبت والأحد والاثنين، مقابل تأجيل أربع مباريات أخرى بسبب التزامات الأندية الوطنية في المنافسات الإفريقية.

وحسب برنامج العصبة، يستقبل يوسفية برشيد ضيفه رجاء بني ملال السبت المقبل انطلاقا من الساعة السابعة مساء، على أن تجرى مقابلتان يوم الأحد المقبل، حيث يستقبل نهضة الزمامرة فريق الجيش الملكي انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، في حين سيرحل الدفاع الجديدي لملاقاة مضيفه الفتح الرباطي ابتداء من السابعة مساء، أما المقابلة الأخيرة فتمت برمجتها يوم الاثنين وستجمع بين أولمبيك آسفي ومولودية وجدة انطلاقا من الساعة الخامسة.

في مقابل ذلك تم تأجيل مباريات كل من حسنية أكادير واتحاد طنجة، والمغرب التطواني ونهضة بركان، والرجاء الرياضي وأولمبيك خريبكة، سريع واد زم والوداد، وذلك بسبب مشاركة أندية الوداد والرجاء في منافسات العصبة الإفريقية، وكذا حسنية أكادير نهضة بركان في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.