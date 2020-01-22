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الرئيسية | رياضة | البارصا يفلت من الإقصاء في كأس ملك إسبانيا

البارصا يفلت من الإقصاء في كأس ملك إسبانيا

البارصا يفلت من الإقصاء في كأس ملك إسبانيا
هسبريس – د.ب.أ
الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:07

قاد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه برشلونة إلى الصعود لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين خلال لقاء الفريق الكتالوني مع مضيفه "إيبيزا"، ليحول تأخر فريقه 0-1 إلى فوز مثير 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وبادر "إيبيزا"، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية (ب) "القسم الثالث" بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع خافي بيريز في الدقيقة التاسعة، غير أن غريزمان أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 73.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وخوض الفريقين وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، أحرز غريزمان هدف التأهل لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتقمص دور البطولة في غياب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قرر كيكي سيتيين مدرب برشلونة عدم خوضه المباراة من أجل إراحته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رحو علي الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:19
أراك التطبيل والنفخ والتهليل لهذا اللاعب الذي كان موضوع اكبر عملية نصب كروية في التاريخ بشراءه من طرف البارسا !!
على كل حال البارسا لن يذهب بعيدا وسيخرج صفر اليدين هذا الموسم
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2 - عبد الوهاب تطوان الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:23
يبقى الأسد اسدا حتى آخر أنفاسه؛ وهذا هو حال البارسا..
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