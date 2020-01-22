الرجاء يكتفي بالتعادل أمام ضيفه مولودية وجدة

هسبريس من الرباط

تعادل فريق الرجاء البيضاوي بميدانه مع مولودية وجدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة الـ12 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم النسور الخضر في نتيجة اللقاء في الدقيقة 13 بواسطة حميد أحداد، قبل أن يتمكن نبيل الجعدي من تسجيل التعادل لمولودية وجدة في الدقيقة 74.

وظل الرجاء البيضاوي بعد هذا التعادل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة مع مباراة ناقصة، كما ظل مولودية وجدة في المركز الثالث بمجموع 23 نقطة.