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كُتّاب وآراء
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الرجاء يكتفي بالتعادل أمام ضيفه مولودية وجدة
الأربعاء 22 يناير 2020 - 20:47
تعادل فريق الرجاء البيضاوي بميدانه مع مولودية وجدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة الـ12 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وتقدم النسور الخضر في نتيجة اللقاء في الدقيقة 13 بواسطة حميد أحداد، قبل أن يتمكن نبيل الجعدي من تسجيل التعادل لمولودية وجدة في الدقيقة 74.
وظل الرجاء البيضاوي بعد هذا التعادل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة مع مباراة ناقصة، كما ظل مولودية وجدة في المركز الثالث بمجموع 23 نقطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - سعيد بوعلام الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:01
هنيئا للوداد بهذا التعادل وعلى الفرق الاخرى أن تتنافس على الرتبة الثانية لان أمر البطولة محسوم لصالح الوداد في ظل وجود الناصري وانحياز الحكام وهذا ظهر جليا في مباراة أسفي. فقط للاشارة عدد البطولات التي حصدتها الوداد لم يتم استغلالها فالوداد لم تحصد القابا قارية رغم كثرة الانتدابات وكثرة الاموال المبددة.
تعليق غير لائق
-38
2 - kata الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:05
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كترت الاصابات والمباريات الخارجية بدأت تضهر على لاعبي الرجاء ولاكن لا شيء مستحيل ءمام الرجاء العالمي ينون يمشي لفريق الامل حتى يسترجع عافيته بسببه استقبلت الرجاء الهدف والخطء الذي ارتكبه وحصل على ءثرها البطاقة الصفراء فلولى لطف الله لخسرنا المقابلة ركز معانا ءبانون راه دراري تقاتلوا باش يحافضوا على الفوز
3 - متتبع الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:07
مباراة ناقصة اي مباراة وهو انسحب ضد الدفاع الجديدي
فريق الرجاء اكمل 13 مقابلة
انشري يا هسبريس
فريق الرجاء اكمل 13 مقابلة
انشري يا هسبريس
4 - بيتشو الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:11
صراحة مولودية وجدة يستحق الانتصار.. لعب بشكل منظم و باتزان اكبر وبقليل من الحظ كان بإمكانه الفوز.. فريق الرجاء البيضاوي كان مشتتا و خطوطه غير متجانسة و لاعبوه لا يعرفون سوى التباكي على الحكم.. اما المدرب السلامي فظهرت محدوديته من خلال التوظيف السيء للاعبين.. الحمم كان جيدا مع شيء من التحيز للفريق البيضاوي المتواضع..
5 - متتبع محايد الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:12
مقابلة متكافئة بين الفريقين الا انها توقفت عدة مرات في الشوط الثاني بسبب صافرة الحكم الذي خرج من المقابلة كما خرج لاعبو الرجاء وذلك راجع لضغط الجمهور الذي تسبب للاعبي الرجاء بعدم التركيز و للحكم كذلك الذي يبقى بشرا ويمكنه ان يخطيء ويعيش تحت الضغط..
6 - mohamed الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:22
c'est le mouloudia qui a joue , le Raja risque de ne rien remporter si Sellami ne fais pas le necessaire
7 - متابع الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:30
اعطيتم الفرصة لمزيد من النقط للناصري المتدخل في التحكيم والحصول على النقط بواسطة الإصابات شرود وضربات الجزاء .والدليل اسفي الجيش والحسنية. والدورات القادمة سترون ما سيحصل التحكيم لصالح الوداد الفريق الكبير الدي انتدب 3 فرق أخرى . بطولة مغشوشة منحازة ليست فيها مصداقية ليس هناك تكافئ الفرص.
8 - رجاوي فلالي الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:44
لو لعب الرجاء بكامل ترسانته لفاز بحصة عريضة دون عناء.لكن السلامي له أولوياته الأهم وهي العصبة وكأس محمد السادس. سيفوز بهما إنشاء الله معا وبعد دلك يعود للتوهج وطنيا.
10 - El berkane الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:47
اوا عندكم عوتاك. تحصلو ف. السي فوزي لقجع
11 - hamdi الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:50
المولودية هي من ضيعت الانتصار و كان الامر سهلا امام ممثل الشرق ..
برافو وجدة
برافو وجدة
12 - غي دايز الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:57
تفوق واضح لخطة بن شيخه على السلامي
السلامي اراد اراحة بعض اللاعبين لموقعة رادس بتونس لكنه حينما سجل رجع لخطته المعتادة بالدفاع فضغطت وجدة ورمى بن شيخة باغلب مهاجميه ولما سجلت وجده تناقض السلامي مع نفسه وادخل اللاعبين الدين كان يريد اراحتهم ومع الضغط وضيق الوقت كلفهم بمجهود هم في غنى عنه ويحتاجونه لمقابلة تونس
على العموم مبروك لملوك الشرق واسياده نقطة التعادل واللعب النظيف والممتع وحظ اوفر للرجاء بكاس افريقيا وكاس العرب
اما البطولة الوطنية فقد فقدت طعمها ونزاهتها وليس للفرقا لاخرى نصيب منها وكما قلنا فمعلوم ان القسمة تمت بين الرئيس وتابعه مول الزريعه,فالبطولة بركانية والوصافة المؤهلة لكاس افريقيا ودادية وغدا ستتدكرون كلامي عند نهاية البطولة ما لم يتم اقالة كل رئيس نادي من العصبة والتحكيم والبرمجه
السلامي اراد اراحة بعض اللاعبين لموقعة رادس بتونس لكنه حينما سجل رجع لخطته المعتادة بالدفاع فضغطت وجدة ورمى بن شيخة باغلب مهاجميه ولما سجلت وجده تناقض السلامي مع نفسه وادخل اللاعبين الدين كان يريد اراحتهم ومع الضغط وضيق الوقت كلفهم بمجهود هم في غنى عنه ويحتاجونه لمقابلة تونس
على العموم مبروك لملوك الشرق واسياده نقطة التعادل واللعب النظيف والممتع وحظ اوفر للرجاء بكاس افريقيا وكاس العرب
اما البطولة الوطنية فقد فقدت طعمها ونزاهتها وليس للفرقا لاخرى نصيب منها وكما قلنا فمعلوم ان القسمة تمت بين الرئيس وتابعه مول الزريعه,فالبطولة بركانية والوصافة المؤهلة لكاس افريقيا ودادية وغدا ستتدكرون كلامي عند نهاية البطولة ما لم يتم اقالة كل رئيس نادي من العصبة والتحكيم والبرمجه
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