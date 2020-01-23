سلامي: أتحمل مسؤولية التعادل أمام المولودية

هسبورت - حمزة اشتيوي

أكد الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة في تعادل فريقه مساء أمس على أرضه أمام ضيفه مولودية وجدة لحساب الجولة الـ12 من منافسات الدوري الاحترافي.

وقال سلامي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: "تراكم المباريات وتوالي الإصابات عند اللاعبين، أجبرتني على اللعب بهذه الطريقة، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة في التعادل أمام المولودية الوجدية".

وأضاف سلامي قائلا: "أعتذر من الجماهير، التي شجعتنا طيلة المباراة، وأعدهم بتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات القادمة، واستعادة التوازن على جميع الواجهات التي نلعب فيها".

وتابع مدرب "النسور": "قمت بإخراج اللاعب المعطي تيميزو في الشوط الأول، لأنه لم يدخل في جو المباراة، وأقحمت مكانه محسن متولي، الذي أعطى إضافة قوية للمجموعة وتوازن كبير في خط الوسط، لاسيما وأن الفريق الخصم وجد المساحات ليتمكن من الاستحواذ على الكرة، كما أدخلت بدر بانون كوسط ميدان دفاعي، بهدف إراحة اللاعب زريدة الذي لعب ثلاث مباريات متتالية، بالرغم من صغر سنه".

وفي الجهة المقابلة أكد الإطار الجزائري عبد الحق بنشيخة مدرب فريق مولودية وجدة، أنه لم يأت للدار البيضاء للعب على التعادل، كما أن فريقه استحق النقطة التي حققها في المباراة.

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة، وتحكمنا في أطوار اللقاء خلال معظم الفترات، استقبلنا هدف في البداية لكننا استطعنا العودة في المباراة، والخروج بالتعادل أمام فريق كبير".

وأردف المدرب الجزائري قائلا: "الرجاء لديهم لاعبين كبار كالحافيظي ومتولي، هذا الأخير يومين وأنا أفكر في الطريقة التي ستجعلني أحد من خطورته، لأنه لاعب موهوب ومصدر الخطورة في الفريق ".

وأضاف: "الرجاء فريق كبير وكنت أتمنى أن أواجهه بتشكيله الرسمي، حتى تكون المباراة أفضل، ويكون محك حقيقي لفريقي، لأن اللاعب عندما يخوض لقاء ضد فريق في غياب لاعبيه الأساسيين، لا يكون مستعد ذهنيا لتقديم كل ما لديه".

واختتم كلامه بالقول: "أتمنى الشفاء العاجل للاعب عبد الإله الحافيظي ومحمود بنحليب، كما أشكر الجماهير الوجدية والرجاوية التي شجعت فريقها طيلة اللقاء".

يُشار إلى أن مباراة أمس بين الرجاء الرياضي وضيفه مولودية وجدة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ12 من الدوري الاحترافي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.