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كُتّاب وآراء
الركراكي يوجه الشكر والامتنان إلى الفتح الرباطي
وجه المدرب وليد الركراكي، رسالة شكر وامتنان إلى كل مكونات فريق الفتح الرباطي، بعد مغادرته للفريق قصد الدخول في تجربة تدريبية جديدة بالدوري القطري مع نادي الدحيل.
وشكر وليد الركراكي، في تدوينة له إدارة الفريق الرباطي على إعطائه فرصة قيادة السفينة التقنية للفتح وخوض أول تجربة في مساره التدريبي، وكذا تسهيلهم مغادرته صوب قطر.
ونوه الركراكي بالدعم الذي تلقاه من جماهير الفريق منذ قدومه للفتح، والفوز معهم بلقبين، وتقديم مسار جيد في مسابقتي كأس "الكاف" والكأس العربية.
وأكد وليد الركراكي، أنه سينضم لناديه الجديد اليوم قصد بدء مهمة جديدة، غير أن الفتح سيبقى في قلبه دوما، مبرزا أنه سيبذل قصارى الجهود لتمثيل الكرة الوطنية أحسن تمثيل.