جيد ضمن قائمة الحكام الأفارقة المرشحين للمونديال

هسبريس ـ مُتابعة

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 8 حكام ساحة من القارة الإفريقية لحضور معسكر لإعداد الحكام المرشحين لمونديال كأس العالم قطر 2022 من بينهم الحكم المغربي رضوان جيد.

وذكر مصدر من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الخميس، أن معسكر الحكام الأفارقة المرشحين للمونديال سيقام، في الدوحة، خلال الفترة ما بين 9 و13 مارس القادم.

وفضلا عن رضوان جيد، اختارت "الفيفا" الحكام، الجزائري مصطفي غربال والمصري أمين عمر والغامبي بكاري غاساما والسنغالي ماجيتي نداي، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز والإثيوبي تيسيما بمالاك وندالا نجامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.