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كُتّاب وآراء
راخوي يراقب كاسياس لرئاسة اتحاد الكرة في إسبانيا
يدرس ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني السابق بمدريد، إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وإذا اتخذ راخوي قراره بالفعل فإنه سينافس لويس روبياليس على منصب رئيس اتحاد الكرة الإسباني خلال الانتخابات التي تجرى في وقت لاحق من العام الحالي.
وذكرت صحيفة "ماركا"، اليوم الخميس، إن خطوة ترشح راخوي تعتمد على موقف الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس من الترشح للانتخابات نفسها.
ولم يحسم كاسياس موقفه بعد من الترشح للرئاسة رغم أنه أجرى محادثات مع لاعبين سابقين في الأيام الأخيرة، من بينهم كارلوس بويول وأندريس إنييستا.
ووفقا لاستطلاع لصحيفة "ماركا" فإن 94 بالمئة من المشاركين سيدعمون إيكير كاسياس في مواجهة روبياليس إذا قرر الترشح بالفعل للمنصب الرياضي.