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الرئيسية | رياضة | المغربي أيوب يلتحق بنادي باناثينايكوس اليوناني

المغربي أيوب يلتحق بنادي باناثينايكوس اليوناني

المغربي أيوب يلتحق بنادي باناثينايكوس اليوناني
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 24 يناير 2020 - 02:20

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، عن ضم المغربي ياسين أيوب من صفوف فينورد روترادام الهولندي.

وانضم أيوب، البالغ من العمر 25 عاما، إلى صفوف باناثينايكوس صاحب المركز الرابع بالدوري اليوناني بعقد يمتد ثلاثة أعوام ونصف العام.

وكان أيوب يخوض موسمه الثاني بقميص فينورد؛ لكن تراجعت مشاركاته مع الفريق الهولندي مؤخرا.

وخلال مسيرته الاحترافية لعب أيوب في صفوف أوتريخت الهولندي، بين عامي 2012 و2018 حيث خاض معه 146 مباراة وسجل 19 هدفا.

ولعب أيوب في عدة منتخبات هولندية على مستوى فئتي الناشئين والشباب قبل أن يقرر تمثيل المنتخب المغربي الأول.

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