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كُتّاب وآراء
الغابوني أوباميانغ يقبل الانتقال إلى صفوف برشلونة
أكدت تقارير اخبارية أن نادي برشلونة حصل على موافقة المهاجم الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ للعب في صفوفه، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2021 مع فريقه الحالي أرسنال.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة نادي برشلونة تعلم صعوبة استغناء أرسنال عن نجم هجومه، البالغ حاليا من العمر 30 عاما، خاصة وأن الفريق اللندني يحتل حاليا المركز العاشر في جدول البريمييرليغ؛ بفارق 34 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.
وأدت الأزمة التي يعاني منها أرسنال للإطاحة بمدربه الإسباني أوناي إيمري؛ والتعاقد مع مواطنه ميكيل أرتيتا على رأس الجهاز الفني.
بينما تؤكد الصحيفة الكتالونية أن أوباميانغ أكد لمسؤولي النادي موافقته على الانتقال للبرصا، ورغبته في إنهاء مشواره مع النادي الذي انضم لصفوفه في 2018، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، وهو ما سيسهل مهمة برشلونة في إقناع النادي اللندني.
وسبق لأوباميانغ الاحتراف في نادي ميلان الإيطالي وفرق ليل وموناكو وسانت ايتيان الفرنسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
او غالبا قصص خيالية يخلقها وكلاء اللاعبون لتحريك الاموال والزيادة في تعويضاتهم