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الرئيسية | رياضة | الغابوني أوباميانغ يقبل الانتقال إلى صفوف برشلونة

الغابوني أوباميانغ يقبل الانتقال إلى صفوف برشلونة

الغابوني أوباميانغ يقبل الانتقال إلى صفوف برشلونة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 23 يناير 2020 - 20:42

أكدت تقارير اخبارية أن نادي برشلونة حصل على موافقة المهاجم الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ للعب في صفوفه، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2021 مع فريقه الحالي أرسنال.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة نادي برشلونة تعلم صعوبة استغناء أرسنال عن نجم هجومه، البالغ حاليا من العمر 30 عاما، خاصة وأن الفريق اللندني يحتل حاليا المركز العاشر في جدول البريمييرليغ؛ بفارق 34 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.

وأدت الأزمة التي يعاني منها أرسنال للإطاحة بمدربه الإسباني أوناي إيمري؛ والتعاقد مع مواطنه ميكيل أرتيتا على رأس الجهاز الفني.

بينما تؤكد الصحيفة الكتالونية أن أوباميانغ أكد لمسؤولي النادي موافقته على الانتقال للبرصا، ورغبته في إنهاء مشواره مع النادي الذي انضم لصفوفه في 2018، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، وهو ما سيسهل مهمة برشلونة في إقناع النادي اللندني.

وسبق لأوباميانغ الاحتراف في نادي ميلان الإيطالي وفرق ليل وموناكو وسانت ايتيان الفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - تايكة غرماد الخميس 23 يناير 2020 - 21:27
الإدارة المهترءة لفريق البارسا برئيسها البليد الذي فرط في نيمار ببلادك ومسؤولها المدعو اريك إبدال بطل عملية النصب الكبرى بشراء مواطنه كريزمان هذه الادارة انفقت 420 مليون اورو لاجل لاشيء فقط الصفقات الفاشلة مثل ديمبيلي وكوتينيو وكوميز وغيرهم وخصوصا شراء المدعو كريزمان التي تعتبر أغلى صفقة فاشلة في تاريخ الكرة وهاهي هذه الادارة تقدم على شراء لاعب كمهاجم تجاوز ثلاثون سنة ولن يصلح لاَي شيء !!
او غالبا قصص خيالية يخلقها وكلاء اللاعبون لتحريك الاموال والزيادة في تعويضاتهم
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2 - زواقي ف تطاون الخميس 23 يناير 2020 - 21:45
البارصا يلزمها لاعبييين صغار السن وموهوبين في الهجوم و الدفاع. فكل اركانها هرمت و تجاوزوا 30 عاما و لن يفيدها الوافد الجديد في شئ. و لن ينفعها إلا موهوبي امريكا اللاتينية .
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