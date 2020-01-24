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الرئيسية | رياضة | "أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر

"أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر

"أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر
هسبورت - حمزة اشتيوي
الجمعة 24 يناير 2020 - 09:50

طالبت أولتراس "وينرز" الفصيل المساند لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، الجمهور "الأحمر" إلى الحضور بكثافة اليوم الجمعة، إلى مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس، لمساندة الفريق في مباراته أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وطلب فصيل "الوينرز" من خلال بلاغ له نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، من الجماهير الحمراء، ارتداء اللون الأحمر وتشجيع الفريق بقوة، ودعم المدرب الجديد/ القديم للوداد سيباستيان دوسابر، في ظهوره الأول رفقة الفريق، كما أن هذه المباراة ستكون فاصلة في مسار الفريق في هذه المسابقة، لحسم التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

كما أكد الفصيل في بلاغه أن المدرب الفرنسي سيستهل مساره بمباراة مهمة تعتبر مفتاحا للتأهل إلى دور الربع، حيث أكد دوسابر خلال تقديمه أنه يسعى إلى تحقيق الألقاب مع الوداد.

يُشار إلى أن مباراة الوداد الرياضي وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري ستجرى الجمعة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

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