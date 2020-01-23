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الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة يسقط في ميدانه أمام أولمبيك آسفي

اتحاد طنجة يسقط في ميدانه أمام أولمبيك آسفي

اتحاد طنجة يسقط في ميدانه أمام أولمبيك آسفي
هسبريس - و.م .ع
الخميس 23 يناير 2020 - 21:10

انهزم فريق اتحاد طنجة بميدانه أمام أولمبيك آسفي بهدفين لواحد، في المبارة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم مؤجل الدورة ال13 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق المسفيوي كل من وليد الصبار (د33)، وبودالي عصام (د35)، فيما قلص الفارق لاتحاد طنجة سفيان المودن (د80). والتحق أولمبيك آسفي بعد هذا الفوز بنهضة الزمامرة وسريع وادي زم في المركز التاسع بمجموع 16 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز ال15 ما قبل الأخير، وتوقف رصيده عند 10 نقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - دموع الخميس 23 يناير 2020 - 21:46
الدميعي سمح في لاعبين مزيانين وجاب لي ما تيلعبوش في فراقيهم,الدميعي هيخلي الدموع موراه الا مامشاش بحالو .واش فورتس ومعاوي احسن من الكعداوي وطاهر?فورتس مشلل حتى بينالتي ماسجلوش
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2 - الجامعة الخميس 23 يناير 2020 - 21:56
النتيجة تؤكد تعرض اسفي لظلم تحكيمي واضح لصالح فريق رئيس العصبة ..بطولة هذه السنة تميزت بالتحيز التحكيمي الغير المسبوق لفائدة فريق رئيس العصبة وفريق رئيس الجامعة..فهما معا اتخدا القرار واصبح الفريق البطل معروف وذلك من خلال تسخير الحكام ..
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3 - Simo ocs الخميس 23 يناير 2020 - 22:02
كنت بالأمس معززا مكرما في أولمبيك آسفي وانتصر عليك تلميدك اليوم. أشفق عليك ياهشام من قلبي...
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