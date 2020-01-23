اتحاد طنجة يسقط في ميدانه أمام أولمبيك آسفي

هسبريس - و.م .ع

انهزم فريق اتحاد طنجة بميدانه أمام أولمبيك آسفي بهدفين لواحد، في المبارة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم مؤجل الدورة ال13 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق المسفيوي كل من وليد الصبار (د33)، وبودالي عصام (د35)، فيما قلص الفارق لاتحاد طنجة سفيان المودن (د80). والتحق أولمبيك آسفي بعد هذا الفوز بنهضة الزمامرة وسريع وادي زم في المركز التاسع بمجموع 16 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز ال15 ما قبل الأخير، وتوقف رصيده عند 10 نقط.