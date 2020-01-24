"أبطال إفريقيا" .. خيار الحسم ينتظر الوداد والرجاء

هسبريس - و.م.ع

تعد الجولة الخامسة للمجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي تبدأ اليوم جولة الحسم بامتياز، إذ سيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز بغية اغتنام الفرصة والتأهل إلى دور الربع. وتترقب الجماهير العربية إجراء هذه الجولة، خاصة وأن عدة أندية عربية، من ضمنها الوداد والرجاء، تملك فرصة الحسم المبكر لحجز تذكرة التأهل لربع النهائي.

وكان مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي قد حسما تأهلهما للدور الموالي قبل جولتين من نهاية التصفيات بشكل رسمي، فيما تتبقى 6 مقاعد أخرى بالدور ربع النهائي من الممكن حسمها خلال هذه الجولة.

ففي المجموعة الثالثة، يطمح الوداد البيضاوي صاحب الـ6 نقاط، إلى حسم تذكرة التأهل المتبقية بالمجموعة، عندما يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري، الذي يملك نقطتين فقط، ويكفي "الفريق الأحمر" الفوز في هذا اللقاء للتأهل برفقة صن داونز عن المجموعة ذاتها وعدم انتظار الجولة الأخيرة.

ورغم أن الوداد بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي دوسابر، يواجه ظروفا صعبة في الفترة الأخيرة بعد الإصابات التي تسببت في غياب صلاح الدين السعيدي وإبراهيما كومارا وعبد اللطيف نوصير وأشرف داري، إلى أن ممثل الكرة الوطنية الأول في هذه البطولة، يملك من الإمكانات ما يكفي للفوز في هذا اللقاء والتأهل لدور الربع.

وضمن نفس المجموعة، سيخرج ماميلودي صن داونز في رحلة سهلة، ليواجه بيترو أتليتكو الأنغولي، حيث حسم الفريق الجنوب إفريقي تذكرة التأهل وفي رصيده 10 نقاط، بينما يملك الفريق الأنغولي نقطتين فقط.

وفي المجموعة الرابعة، يحتاج الترجي التونسي لنقطة وحيدة لحسم تأهله رسميا، بل وصدارة المجموعة أيضا عندما يستضيف الرجاء البيضاوي بملعب رادس مساء السبت.

ورغم أن الرجاء البيضاوي صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط، بعد الترجي الذي يملك 10 نقاط، تنتظره مباراة صعبة أمام "باب سويقة"، إلا أن "الفريق الأخضر" قادر على حسم تأهله بتونس إن استطاع استغلال الفرص المتاحة والتركيز الذهني، خاصة وأن الفريق التونسي يعاني بعض الصعوبات بعد رحيل نجميه أنيس البدري وهيثم الجويني إلى الدوري السعودي.

وسيحسم الرجاء تأهله في حالة تحقيق الفوز وتعثر شبيبة القبائل الجزائري في نفس الجولة، والذي يتمسك بالأمل الأخير حينما يواجه فيتا كلوب الكونغولي.

ويملك الفريق الجزائري 4 نقاط، بينما في رصيد الفريق الكونغولي نقطة وحيدة، وترغب الشبيبة في الفوز على أمل تعثر الرجاء لإنعاش حظوظها في بلوغ ربع النهائي.

وفي المجموعة الأولى، يستقبل الزمالك المصري، اليوم الجمعة، مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة بـ10 نقاط، وعينه على خطف النقاط الـ3 للتأهل رسميا إلى الدور التالي.

ويملك الزمالك 7 نقاط في رصيده، وقد يكفيه التعادل للتأهل في حالة تعادل بريميرو أغسطو الأنغولي مع زيسكو الزامبي في لقاء الغد، وحتى في حالة خسارته أمام مازيمبي سيتأهل شرط تعادل المنافسين الآخرين.

ويملك بريميرو وزيسكو نقطتين فقط، ويحتاج كل منهما إلى ما يشبه المعجزة للحاق بركب المتأهلين.

وفي المجموعة الثانية، تقام مبارتان حاسمتان، حيث يخرج الهلال السوداني لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، باحثا عن الفوز ولا شيء غيره، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي بعد رحيل مدربه المصري حمادة صدقي.

ويملك الهلال 6 نقاط، ويرغب في تعويض هزيمته بملعبه في الجولة الماضية أمام النجم الساحلي، فيما فقد بلاتينيوم كل فرص التأهل بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة.

وتشهد نفس المجموعة قمة عربية، حيث يستضيف الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي التونسي، بعد غد، في مباراة سيمنح الفوز فيها تذكرة التأهل للفريق التونسي مباشرة.

فالأهلي يملك 7 نقاط، والفوز يمنحه بطاقة العبور للدور التالي، شرط خسارة الهلال السوداني أمام بلاتينيوم، فيما يملك النجم الساحلي 9 نقاط في صدارة المجموعة.