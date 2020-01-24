24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/01/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- تقصف الأظافر يتجاوز مشاكل جمالية إلى معضلات صحية
- الحكومة البديلة في عيون المغاربة؟
- المغربي أيوب يلتحق بنادي باناثينايكوس اليوناني
- الغابوني أوباميانغ يقبل الانتقال إلى صفوف برشلونة
- مخرجان مغربيان يتصدران إيرادات السينما العالمية
الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا (5.00)
شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة (5.00)
- بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء - (94)
- الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا - (59)
- عبيابة: غياب المغرب عن مؤتمر "برلين" يُصعب حل الأزمة الليبية - (58)
- شركة بريطانية ترفع توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في غرب المملكة - (55)
- قيادات البوليساريو تهاجم مدريد بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
المنتخب المغربي لكرة اليد يهزم الغابون ويتأهل إلى كأس العالم 2021
الجمعة 24 يناير 2020 - 14:48
تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد، اليوم الجمعة، إلى نهائيات كأس العالم "مصر 2021".
وفاز المنتخب المغربي على نظيره الغابوني بحصة 31 هدفا مقابل 27، في المباراة التي جمعت بينهما برادس (ضاحية تونس العاصمة)، وذلك في مباراة تحديد المراكز في كأس أمم إفريقيا للعبة، المنظمة بتونس إلى غاية 26 يناير الجاري.
(تفاصيل أخرى بعد قليل)