المنتخب المغربي لكرة اليد يهزم الغابون ويتأهل إلى كأس العالم 2021

هسبريس من الرباط

تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد، اليوم الجمعة، إلى نهائيات كأس العالم "مصر 2021".

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الغابوني بحصة 31 هدفا مقابل 27، في المباراة التي جمعت بينهما برادس (ضاحية تونس العاصمة)، وذلك في مباراة تحديد المراكز في كأس أمم إفريقيا للعبة، المنظمة بتونس إلى غاية 26 يناير الجاري.

(تفاصيل أخرى بعد قليل)