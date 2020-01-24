عبد السلام وادو يقترب من تدريب منتخب إفريقي

هسبورت من الدار البيضاء

نفى عبد السلام وادو، لاعب المنتخب الوطني سابقا، أن يكون قد تلقى عرضا من إدارة الفتح الرياضي، من أجل الاشراف على تدريب الفريق، خلفا لوليد الركراكي، الملتحق مؤخرا بنادي الدحيل القطري، دون أن يخفي وجود مفاوضات بينه وبين أحد المنتخبات الإفريقية، موضحا بأن المفاوضات قطعت أشواطا مهمة.

وفي تصريح خص به "هسبورت"، قال عبد السلام وادو: "لا يوجد أي تواصل بيني وبين فريق الفتح الرباطي، أنا حاليا بصدد المفاوضات مع أحد المنتخبات الإفريقية، وبلغت أشواطا هامة. الفتح فريق كبير وأحبه كثيرا نظرا للطريقة الاحترافية التي يسير بها من طرف مسيريه".

وأضاف وادو: "أتمنى لإدارة الفتح الرباطي كل التوفيق في مشوار البحث عن السيرة الذاتية المناسبة لقيادة الفريق في الفترة الراهنة، من أجل استكمال مسيرة وليد الركراكي، الذي قام بعمل جيد يشهد به الجميع، وكذا المشروع الرياضي الطموح الذي يتوفر عليه الـFUS".

يشار إلى أن المكتب المديري لفريق الفتح الرباطي، كان قد انفصل أمس الأربعاء عن مدربه السابق، وليد الركراكي، الذي التحق مؤخرا بنادي الدحيل القطري، وأشرف الركراكي على أول مران تدريبي للدحيل مساء اليوم بعدما تم إعلان إشرافه رسميا على الفريق القطري.