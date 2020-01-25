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الرئيسية | رياضة | جواد الياميق يقترب من خوض تجربة جديدة بتركيا

جواد الياميق يقترب من خوض تجربة جديدة بتركيا

جواد الياميق يقترب من خوض تجربة جديدة بتركيا
أوعنا بلعيد
السبت 25 يناير 2020 - 02:25

يقترب مسؤولو سيفا سبور لكرة القدم، متصدر جدول الترتيب ضمن الدوري التركي الممتاز، من تعزيز صفوف فريقهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بضمهم الدولي المغربي جواد الياميق، لاعب جنوة الإيطالي.

وحسب مصادر صحيفة "فاناتيك التركية" فإن الطاقم التقني لسيفا سبور يريد تعزيز تركيبة الفريق البشرية بضم جواد الياميق، مدافع جنوة الإيطالي، الراغب بدوره في خوض دقائق لعب أكثر وتبديل الأجواء.

ويراهن المكتب المسير للفريق المذكور على حسم صفقة ضم المدافع المغربي، لاسيما في ظل استقبال شباك ناديه لسبعة عشر هدفا خلال 18 جولة في الدوري التركي الممتاز إلى حدود اللحظة.

وتريد إدارة سيفا سبور استغلال وضعية الياميق لضمه إلى صفوفها، نظرا لعدم خوضه الكثير من الدقائق بقميص جنوة خلال النصف الأول من الموسم، إذ لم يفرض نفسه سوى في أربع مباريات منذ انطلاق مسابقة الموسم الحالي.

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