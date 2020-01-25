الشكوك تلف مشاركة زياش في الدوري الأوروبي

أوعنا بلعيد

تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، في مباراة فريقه أمام خيتافي الإسباني (فيصل فجر)، التي ستجرى برسم ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويرجح أن يغيب صانع ألعاب الفريق الهولندي عن المباراة التي سيحتضنها ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، بسبب إصابته في ربلة الساق، التي تعرض لها أثناء مواجهة ناديه أمام سبارتا روتردام في الدوري الهولندي الممتاز في الدقيقة 59 يوم الأحد الماضي.

وتأكد رسميا غياب اللاعب عن المباريات المرتقبة لفريقه خلال الأسابيع القليلة القادمة أمام كل من غرونينغن وإيندهوفن وأوتريخت، لحساب منافسات الدوري والكأس، بعدما أوضح النادي أن الفحص الطبي اللاحق خلص إلى أن زياش عانى من تمزق في ربلة الساق.

من جانبه، أكد الهولندي إيريك تين هاج، مدرب الفريق الهولندي، أن الأسابيع القليلة المقبلة هي التي ستحدد إذا كان حكيم زياش سيشارك أم لا في مباراتي خيتافي ضمن الدوري الأوروبي.

وستقام مباراة ذهاب دور الـ32 يوم 20 فبراير في إسبانيا، على أن يكون لقاء الإياب بعد أسبوع في هولندا، على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا".