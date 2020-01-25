"شالكه" يستعيد خدمات حارث أمام بايرن ميونيخ

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لفريق شالكة الألماني لكرة القدم خبرا سارا قبل مباراة القمة التي تجمعه يوم السبت بمضيفه بايرن ميونيخ، على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الأسبوع التاسع عشر برسم البوندسليغا.

واستعاد الألماني ديفيد فاغنر، مدرب الأزرق الملكي الألماني، خدمات نجميه المغربي أمين حارث وزميله سوات سردار بعد تعافيهما من الإصابة التي ألمت بهما، وبالتالي انضما إلى تداريب المجموعة قبل ملاقاة بايرن ميونيخ في قمة الأسبوع بألمانيا.

واحتفى مسؤولو شالكة بعودة نجمهم المغربي حارث، وذلك بنشر صورة له عبر صفحات الفريق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى ميونيخ لمواجهة فريقها العملاق البايرن، وعلقوا على ذلك بقولهم: "عاد أمين حارث وسوات سردار إلى التدريب قبل رحلة الغد إلى بايرن".

وكان النجم المغربي سالف الذكر غاب عن مباراة فريقه الجمعة الماضي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، التي جرت على أرضية ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني، بسبب الإصابة.

وشارك نجم الأسود مع شالكه في 17 مباراة بالبوندسليغا، في الموسم الجاري، ساهم خلالها في 10 أهداف بعدما سجل ستة وصنع أربعة، ويعتبر اللاعب رقم واحد في ناديه منذ بداية الموسم، ما دفع إدارته إلى تمديد عقده حتى صيف عام 2024.

ويحتل شالكة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.