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الرئيسية | رياضة | الوداد البيضاوي يكرم وفادة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف

الوداد البيضاوي يكرم وفادة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف

الوداد البيضاوي يكرم وفادة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحميدات)
الجمعة 24 يناير 2020 - 21:50

حقق فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، فوزا هاما بثلاثية لواحد على حساب ضيفه اتحاد العاصمة، في خامس جولات دور مجموعات العصبة، حسم بها بطاقة التأهل لدور الربع.

وضغط الفريق الجزائري على معترك الوداد بشكل مبكر بحثا عن المباغثة في الدقائق الأولى للنزال، رد عليها الوداد بهز الشباك عن طريق وليد الكرتي، في حدود الدقيقة السابعة، بعد تمريرة محكمة من رفيقه المهاجم كازادي.

وواصل الفريق المغربي تحركاته الهجومية، ليقتنص بديع أووك الهدف الثاني في حدود الدقيقة 24 بعد استغلاله هفوة دفاعية فادحة في الخط الخلفي للمولودية، فيما كان نفس اللاعب قريبا من إضافة الثالث برأسية مرت محادية للقائم.

وقبل صافرة نهاية الجولة الأولى بثوان، تمكن المهاجم كازادي من تسجيل اسمه ضمن لائحة هدافي المباراة، حيث هز الشباك برأسية مركزة بعد تمريرة محكمة من بديع أووك، أنهى على وقعها الحكم أوطوغو كاستان، تفاصيل النصف الأول.

وتبادل الفريقان بعض مناورات التهديف مع بداية مجريات الشوط الثاني، غير أنها لم ترقى للشكل المطلوب لتهديف مرمى كل طرف، فيما عرف المردود الهجومي لرفاق العميد إبراهيم النقاش، بعض التراجع مقارنة مع مجريات الشوط الأول.

وتمكن الفريق الجزائري من تسجيل هدفه الوحيد من ركنية في حدود الدقيقة 79، لتنتهي المواجهة بثلاثية لواحد للوداد، مكنته من التأهل لدور الربع، في انتظار مباراة صان داونز غدا، للنظر في حسابات حسم الصراع على الصدارة في نزال الجولة السادسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بطل الأمة الجمعة 24 يناير 2020 - 21:58
مبروك التأهل للوداد للربع النهائي للمرأة الخامسة على التوالي هنا يظهر شخصية بطل وبعبع افريقيا
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25
2 - ودادي راسي عالي الجمعة 24 يناير 2020 - 21:59
مبروك التأهل للربع النهائي كالعادة مع الفرق الأولى افريقيا على مر 10 سنوات
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13
3 - بيضاوي الجمعة 24 يناير 2020 - 22:01
لو فازت الوداد اليوم في البطولة الوطنية لقال البعض حكم المقابلة والناصيري لي عندو عندو باراكة من لبكة الى مقديتوش ندامجو مع الطاس
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4
4 - اسماعيل الجمعة 24 يناير 2020 - 22:03
الرجاء الرياضي هو الأكثر فوزا و تسجيلا للأهداف على فريق الوداد البيضاوي كما أن التاريخ يسجل أن النادي المغربي الأكثر تتويجا بالألقاب خارجيا هو الرجاء الرياضي و هو وصيف بطل العالم للأندية أيضا.
الرجاء الأكثر تشريفا للكرة المغربية يضرب به المثل في الفرجة و الكرة الحديثة لهذا تجد عشاقه في كل المناطق المغربية و خارج أرض الوطن.
أما فرع الياسام فتجربته الافريقية جد محدودة و خير مثال على ذلك هزيمته التاريخية أمام الترجي بحكم انسحابه الشهير.
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-23
5 - الجمهور العالمي الجمعة 24 يناير 2020 - 22:03
إبداع كبير من وداد الامة وتشريف رائع للكرة المغربية وجمهور أروع يعطي صورة هائلة عن الملاعب المغربية تصنيفه الأول عالميا لم يكن من محض الصدفة فعلا انه جمهور عالمي لفريق كوني
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15
6 - ودادي الجمعة 24 يناير 2020 - 22:04
دايما تشرف المغرب على مر السنوات برافو الاعبيين والجمهور الكبيير أتمنى مقابلة الترشي في ملعب الرعب
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12
7 - الصحراء المغربية الجمعة 24 يناير 2020 - 22:04
كل التهاني لوداد الأمة على تأهله للدور الثاني، ونتمنى أن تكتمل الفرحة بتأهل رجاء الأمة إلى الدور الثاني هو كذلك، ومسيرة موفقة للجميع بما فيهم حسنية أكادير ونهضة بركان وأولامبيك آسفي في المسابقات القارية والعربية.
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23
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