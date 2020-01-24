الوداد البيضاوي يكرم وفادة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحميدات)

حقق فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، فوزا هاما بثلاثية لواحد على حساب ضيفه اتحاد العاصمة، في خامس جولات دور مجموعات العصبة، حسم بها بطاقة التأهل لدور الربع.

وضغط الفريق الجزائري على معترك الوداد بشكل مبكر بحثا عن المباغثة في الدقائق الأولى للنزال، رد عليها الوداد بهز الشباك عن طريق وليد الكرتي، في حدود الدقيقة السابعة، بعد تمريرة محكمة من رفيقه المهاجم كازادي.

وواصل الفريق المغربي تحركاته الهجومية، ليقتنص بديع أووك الهدف الثاني في حدود الدقيقة 24 بعد استغلاله هفوة دفاعية فادحة في الخط الخلفي للمولودية، فيما كان نفس اللاعب قريبا من إضافة الثالث برأسية مرت محادية للقائم.

وقبل صافرة نهاية الجولة الأولى بثوان، تمكن المهاجم كازادي من تسجيل اسمه ضمن لائحة هدافي المباراة، حيث هز الشباك برأسية مركزة بعد تمريرة محكمة من بديع أووك، أنهى على وقعها الحكم أوطوغو كاستان، تفاصيل النصف الأول.

وتبادل الفريقان بعض مناورات التهديف مع بداية مجريات الشوط الثاني، غير أنها لم ترقى للشكل المطلوب لتهديف مرمى كل طرف، فيما عرف المردود الهجومي لرفاق العميد إبراهيم النقاش، بعض التراجع مقارنة مع مجريات الشوط الأول.

وتمكن الفريق الجزائري من تسجيل هدفه الوحيد من ركنية في حدود الدقيقة 79، لتنتهي المواجهة بثلاثية لواحد للوداد، مكنته من التأهل لدور الربع، في انتظار مباراة صان داونز غدا، للنظر في حسابات حسم الصراع على الصدارة في نزال الجولة السادسة.