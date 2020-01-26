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الرئيسية | رياضة | أندية إنجليزية وإيطالية تطلب التعاقد مع الإدريسي

أندية إنجليزية وإيطالية تطلب التعاقد مع الإدريسي

أندية إنجليزية وإيطالية تطلب التعاقد مع الإدريسي
أوعنا بلعيد
الأحد 26 يناير 2020 - 11:20

يواصل الدولي المغربي أسامة الإدريسي، نجم "أزد الكمار" الهولندي لكرة القدم، خطف اهتمام الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر "إنسايد فوتبول" الانجليزي، و"كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن المهاجم المغربي المتألق أصبح محط اهتمام أندية ويستهام وإيفرتون الإنجليزيين وأيس روما الإيطالي.

وتبدو إدارة الكمار مرنة فيما يتعلق بتسريح المهاجم المغربي؛ إذ حددت مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات نجم فريقها وبيع عقده للأندية المهتمة بضمه، سواء بالدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي.

ويعتبر اللاعب سالف الذكر من أعمدة فريقه الكمار، كما أنه من أنشط لاعبي الدوري الهولندي هذا الموسم، حيث ساهم في 13 هدفا بالإيردفيزي، بعدما سجل 10 أهداف ومنح 3 تمريرات "أسيست"، مساهما بذلك في احتلال ناديه لوصافة الدوري برصيد 41 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر أياكس أمستردام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خبير كروي الأحد 26 يناير 2020 - 12:22
ادريسي انصحه بحكم خبرتي و تجربتي بالبقاء في ناديه الحالي
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