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الرئيسية | رياضة | مستقبل مستور يلازم القسم الثالث بالدوري الإيطالي

مستقبل مستور يلازم القسم الثالث بالدوري الإيطالي

مستقبل مستور يلازم القسم الثالث بالدوري الإيطالي
أوعنا بلعيد
الأحد 26 يناير 2020 - 07:10

يدرس مسؤولو فريق ريجينا، الممارس بالدرجة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، خيار إعارة الدولي المغربي هاشم مستور (21 سنة) خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

‎وحسب مصادر هسبريس، فقد توصلت إدارة النادي المذكور بعرضين من فريقيْ فيبونيسي وبيشيليي الممارسين بالدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، اللذين يرغبان في الاستفادة من خدمات اللاعب على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

‎وسيكون الأسبوع المقبل حاسما في تحديد مصير اللاعب مستور، سواء بمغادرة فريقه لخوض تجربة على سبيل الإعارة أو بالبقاء إلى الميركاتو الصيفي المقبل، وبعدها يتم تقييم وضعيته من جديد.

‎ويرغب اللاعب المغربي في إعادة اكتشاف اسمه من جديد، لاسيما أنه ما يزال صغيرا في السن ويملك موهبة كروية، رغم بدايته السيئة مع ناديه الحالي.

‎وولد هاشم مستور في ريجيو إميليا بشمال إيطاليا من والدين مغربيين، ولعب بقميص عدة أندية؛ من بينها أيس ميلان الإيطالي ومالقا الإسباني وزفوله الهولندي ولاميا اليوناني.

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