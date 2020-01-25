كرة السلة .. سلا تهزم "الجامعة الأمريكية" في دبيّ

هسبريس - و.م.ع

فاز نادي جمعية سلا لكرة السلة، اليوم السبت، على فريق الجامعة الأمريكية في دبي بنتيجة 91-84 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات "بطولة دبي الدولية للسلة" في دورتها الـ31.

وتميزت المباراة بسيطرة الفريق المغربي على مجريات اللعب خلال الجولات الأربع؛ حيث برع لاعبوه في تسجيل الاهداف لاسيما الثلاثية منها.

وكانت الغلبة لنادي جمعية سلا في جولات اللقاء كله،ا حيث انتهت الأولى لفائدته بنتيجة 22 -18 بفارق أربع نقاط، والثانية بـ49-39 والجولة الثالثة بـ72 -59 لينهي الفريقان اللقاء بحصة 91-84 ويسجل الفريق المغربي بالتالي انتصاره الثاني وحضوره القوي خلال هذه البطولة.

وكان فريق جمعية سلا قد فاز على الاتحاد السكندري المصري بنتيجة 88-87 بعد تسجيله ثلاثية متقنة في الثانية الأخيرة من المباراة، ويلتقي الفريق المغربي، غدا الاحد، فريق الرياضي اللبناني ضمن هذه البطولة التي يتنافس على لقبها 11 فريقا من القارتين الآسيوية والإفريقية .

وتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين؛ تضم الأولى الرياضي اللبناني والاتحاد السكندري وسلا المغربي وهوبس اللبناني والوثبة السوري والجامعة الأمريكية دبي، فيما تضم الثانية بيروت اللبناني والنجم الرادسي التونسي والاتحاد السوري ومنتخب الإمارات ومايتي سبورت الفلبيني.

وسبق لممثل كرة السلة المغربية، جمعية سلا، أن فاز بلقب هذا الدوري الدولي في2017.