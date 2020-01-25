بلنسية تهزم البارصا وتهدد الكتلان بفقدان الصدارة

هسبريس ـ مُتابعة

تلقى فريق برشلونة أول هزيمة له تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، وسقط على ملعب مضيفه بلنسية بهدفين نظيفين، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات برشلونة مهددا بفقدان صدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه التاريخي، ريال مدريد، حيث تجمّد رصيد النادي الكتالوني عند 43 نقطة؛ بفارق الأهداف فقط عن النادي الملكي الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه بلد الوليد.

وجاء الهدف الأول لبلنسية بنيران صديقة، وسجله جوردي ألبا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، ثم أضاف ماكسي غوميز، مهاجم منتخب أوروغواي، الهدف الثاني في حدود الدقيقة 77 .

وأهدر غوميز ضربة جزاء لبلنسية في الدقيقة 12، بعد أن تصدى له الحارس مارك أندري تير شتيغن، الذي تألق بشكل لافت في شوط المباراة الاولىـ وأحبط جملة من الهجمات السانحة للتسجيل.