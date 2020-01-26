الكوكب المراكشي يستقبل "المحمدية" بملعب البشير

هسبورت من الرباط*

اختار فريق الكوكب المراكشي استقبال ضيفه شباب المحمدية، برسم منافسات الجولة الـ 16 من البطولة الوطنية، بملعب البشير بمدينة المحمدية، وذلك بعدما تعذر على إدارة الكوكب إيجاد ملعب لإجراء المقابلة بسبب الإصلاحات التي يخضع لها ملعب مراكش الكبير، في حين لم تسمح السلطات بخوض المقابلة على أرضية ملعب الحارثي لظروف أمنية. وقد تقرر إجراء المقابلة بدون جمهور اليوم الأحد انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.

وسبق للمكتب المسير للكوكب المراكشي أن تقدم بطلب للعصبة الاحترافية لكرة القدم لتأجيل مقابلة فريقه ضد شباب المحمدية إلى يوم 19 فبراير الذي سيفتتح فيه ملعب مراكش الكبير، وذلك لاستحالة وجود ملعب لإجراء المقابلة، علما أن فريق "فارس النخيل" راسل مجموعة من الجهات من أجل إجراء المباراة في الوقت المحدد.

كما عقد "برلمان الكوكب" اجتماعا طارئا قبل أيام جرى خلاله التهديد بعدم إجراء المقابلة؛ فقد تم نشر تصريحات لبعض المنخرطين على الصفحة الرسمية للفريق "المراكشي" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوا فيها إلى عدم خوض المقابلة في حال عدم ترخيص سلطات مدينة مراكش للفريق بإجرائها بأحد ملاعب المدينة.

ويواجه المكتب المسير للكوكب المراكشي حملة غضب واسعة بسبب سوء التدبير والعشوائية والنزاعات التي يعرفها الفريق، وهو ما أثر سلبا على السير العادي للفريق ومردوده؛ إذ يتموقع "فارس النخيل" في الرتبة العاشرة، وتعاقب على تدريبه ثلاثة مدربين خلال هذا الموسم، بداية بهشام الإدريسي، مرورا بحسن أوغني، وصولا إلى أحمد البهجة.

وكان المكتب المسير للكوكب المراكشي في طريقه إلى مقاطعة مباراة المحمدية، إلا أنه عدل عن ذلك. وجاء في بلاغ للفريق المراكشي: "بناء على تغليب المصلحة العليا للفريق، وبعد تشاور وإلحاح من مدرب الفريق أحمد البهجة الذي أكد استعداد لاعبيه طيلة مدة توقف البطولة من أجل إجراء هذه المباراة المهمة، بالإضافة إلى الرغبة في تفادي خسارة نقاط المباراة ونقطة إضافية، فقد قرر المكتب المسير إجراء مباراة شباب المحمدية لحساب الجولة 16 المقررة يوم الأحد 26 يناير 2020 بملعب البشير بالمحمدية".

وأضاف الكوكب في البلاغ نفسه قائلا: "يؤكد المكتب المسير أن هذا القرار جاء رغبة في عدم السماح بوصمة عار على تاريخ فريق الكوكب المراكشي إن هو اعتذر عن مباراة في مشواره الحافل".

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