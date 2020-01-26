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الرئيسية | رياضة | عاطف شحشوح يقترب من تجربة احترافية جديدة

عاطف شحشوح يقترب من تجربة احترافية جديدة

عاطف شحشوح يقترب من تجربة احترافية جديدة
أوعنا بلعيد
الأحد 26 يناير 2020 - 09:40

يقترب الدولي المغربي عاطف شحشوح، لاعب أنطاليا سبورت التركي، من خوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر تركية، فإن الطاقم التقني لفريق أنطاليا سبورت التركي تعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الحالي، وبالتالي منح الضوء الأخضر للمهاجم المغربي للخروج بغية خوض تجربة جديدة.

ويعيش الفريق أزمة نتائج؛ إذ تكبد مرارة الهزيمة في عشر مباريات بينما تعادل في خمس ولم يحقق الفوز إلا في ثلاث، ما دفع الإدارة إلى تبديل المدرب في ثلاث مناسبات بغية العودة إلى سكة الانتصارات والنتائج الإيجابية.

ويرغب مدرب الفريق التركي في الاستغناء عن خدمات عاطف شحشوح وزميله دييغو أنجيلو، بقرار مشترك بين الإدارة والطاقم الفني، بعدما عانت المجموعة من تذبذب النتائج.

ورغم لعبه سبع عشرة مباراة بقميص ناديه الحالي، إلا أن شحشوح لم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد من أصل 15 إصابة سجلها هجوم الفريق بينما استقبلت شباكه 36 هدفا خلال 18 دورة منذ بداية الدوري التركي، ليحتل بذلك المركز 17 برصيد 14 نقطة.

يذكر أن المهاجم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي انضم إلى أنطاليا سبورت التركي بحر هذا الأسبوع. وقد كتب الفريق في حسابه الرسمي: "مرحبا"، باللغات الألمانية والإنجليزية والتركية، اليوم السبت، ترحيبا بالوافد الجديد.

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