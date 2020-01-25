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الرئيسية | رياضة | "فيتا كلوب" يؤهّل الترجي في دوري أبطال إفريقيا

"فيتا كلوب" يؤهّل الترجي في دوري أبطال إفريقيا

"فيتا كلوب" يؤهّل الترجي في دوري أبطال إفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 25 يناير 2020 - 19:10

أهدى فيتا كلوب الكونغولي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إلى فريق الترجي التونسي، وذلك عقب فوزه على شبيبة القبائل الجزائري بـ4 ـ 1، اليوم السبت، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل أهداف فيتا كلوب دجوما شاني، في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، ويانيك بانجالا في الدقيقة 56، وإرنست سيتا في الدقيقة 68، وفيستون مايلي في الدقيقة 71، فيما سجل هدف شبيبة القبائل رزقي حمرون في الدقيقة 32.

ورفع زيسكو رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف الترجي التونسي الذي تأهل رسميا للدور التالي؛ قبل خوض مباراته أمام الرجاء المغربي في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، في المقابل توقف رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زهير السبت 25 يناير 2020 - 19:28
أنتضر انطلاق مبارة الرجاء كما فعلت أمس مع الوداد. أتمنى الفوز للرجاء وأهنئ الوداد على تأهله لدور الثمانية
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