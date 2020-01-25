منتخب المغرب لكرة اليد يغادر كأس إفريقيا سادسا

هسبريس ـ و.م.ع

تعثر المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أمام منتخب الرأس الأخضر، مساء اليوم السبت بالحمامات في تونس، بنتيجة 37-28 في المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس لحساب الدورة الـ24 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2020.

على إثر هذه النتيجة ينهي المنتخب الوطني المغربي المنافسة سادسا، وراء منتخب الرأس الاخضر الخامس، بينما تأهل المنتخبان إلى مونديال "مصر 2021" إلى جانب منتخبات المربع الذهبي.

وسيتبارى منتخبا الجزائر وانغولا في مباراة ترتيبية من أجل المركز الثالث، فيما تجمع مباراة الدور النهائي بين منتخبي تونس ومصر من أجل اللقب، وهو المؤهل أيضا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".