24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:25
|13:45
|16:31
|18:56
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل أنت من محبي العطور؟ .. هذه طريقة وضع الروائح الطيبة
- عندما أسقط صراع "أبناء القبـيلة الواحدة" حُكم الموحدين والمرينيين
- كتاب يقارب تاريخ تدبير الأزمات المغربية الفرنسية
- التأهيل الحضري لواد لاو يحظى بـ200 مليون درهم
- جواد الياميق يقترب من خوض تجربة جديدة بتركيا
بودريقة: "تسييس الرياضة" مرفوض .. وهذه رسالة "الغرفة 101" (5.00)
مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب (5.00)
الرباط تتجاوز مدنا مغربية وعالمية في استقطاب "سياح أنستغرام" (5.00)
- جدل وسخرية يرافقان النسخة المغربية لأغنية "المغتصب هو أنت" - (106)
- مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب - (54)
- التعادل مع الترجي بتونس يضع الرجاء في ربع نهاية "أبطال إفريقيا" - (52)
- إسبانيا ترفض سياسة فرض الأمر الواقع في ترسيم الحدود البحرية - (50)
- توزيع 126 سنة سجنا على سراق "ساعات الملك" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منتخب المغرب لكرة اليد يغادر كأس إفريقيا سادسا
تعثر المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أمام منتخب الرأس الأخضر، مساء اليوم السبت بالحمامات في تونس، بنتيجة 37-28 في المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس لحساب الدورة الـ24 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2020.
على إثر هذه النتيجة ينهي المنتخب الوطني المغربي المنافسة سادسا، وراء منتخب الرأس الاخضر الخامس، بينما تأهل المنتخبان إلى مونديال "مصر 2021" إلى جانب منتخبات المربع الذهبي.
وسيتبارى منتخبا الجزائر وانغولا في مباراة ترتيبية من أجل المركز الثالث، فيما تجمع مباراة الدور النهائي بين منتخبي تونس ومصر من أجل اللقب، وهو المؤهل أيضا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".