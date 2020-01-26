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كُتّاب وآراء
تأييد سجن رئيس وفاق سطيف السابق في الجزائر
أيد مجلس قضاء سطيف شرق الجزائر، اليوم الاحد، الحكم الصادر بحق حسان حمّار، الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.
وقضى الحكم بسجن حمّار 5 سنوات نافذة، وذلك بعد تأكيد إدانته بتهم "النصب والاحتيال" و"خيانة الأمانة وتبديد الأموال"، وفق الصك المقدّم من لدن النيابة العامة.
ويعد حمّار ثاني مسؤول كروي جزائري يدينه القضاء بالسجن النافذ خلال أشهر قليلة، بعد عبد الباسط زعيم الرئيس السابق لنادي اتحاد عنابة، الناشط في دوري الدرجة الثانية، والذي استنفذ عقوبة الحبس 6 أشهر سجنا بسبب الفساد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
الرئيس المستقيل
لازلت اتذكر لقاء الإياب بين الرجاء و سطيف ، حينها خرج حمار في لقاء صحفي منتشيا بفوز مغشوش وهو يسب الشعب المغربي ورمز البلاد ملكنا الهمام.
الحمد لله اخد جزاءه
و السلام