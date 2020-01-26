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الرئيسية | رياضة | تأييد سجن رئيس وفاق سطيف السابق في الجزائر

تأييد سجن رئيس وفاق سطيف السابق في الجزائر

تأييد سجن رئيس وفاق سطيف السابق في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 26 يناير 2020 - 13:56

أيد مجلس قضاء سطيف شرق الجزائر، اليوم الاحد، الحكم الصادر بحق حسان حمّار، الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وقضى الحكم بسجن حمّار 5 سنوات نافذة، وذلك بعد تأكيد إدانته بتهم "النصب والاحتيال" و"خيانة الأمانة وتبديد الأموال"، وفق الصك المقدّم من لدن النيابة العامة.

ويعد حمّار ثاني مسؤول كروي جزائري يدينه القضاء بالسجن النافذ خلال أشهر قليلة، بعد عبد الباسط زعيم الرئيس السابق لنادي اتحاد عنابة، الناشط في دوري الدرجة الثانية، والذي استنفذ عقوبة الحبس 6 أشهر سجنا بسبب الفساد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ابو وليد الأحد 26 يناير 2020 - 14:06
وقتاش نوصلو حتى حنا لمثل هاد الموقف أني على يقين بانه سيدان اكثر من ثمانون بالمئة من رءساء الفرق الله يفيقنا بعيوبنا
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2 - شمالي الأحد 26 يناير 2020 - 14:26
اتذكر جيدا حينما عنف هذا الشخص مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي و وصف المغاربة باليهود و قال انه يدعم جبهة المخيمات و اثبت انه اسم على مسمى لذلك نتمنى له اسوء من ذلك
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3 - دكدوك الأحد 26 يناير 2020 - 14:36
عملية محاربة الفساد بدأها القايد وستتواصل ضد كل من تنمر في عشرية
الرئيس المستقيل
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4 - maroc 2020 الأحد 26 يناير 2020 - 14:49
السلام،
لازلت اتذكر لقاء الإياب بين الرجاء و سطيف ، حينها خرج حمار في لقاء صحفي منتشيا بفوز مغشوش وهو يسب الشعب المغربي ورمز البلاد ملكنا الهمام.
الحمد لله اخد جزاءه
و السلام
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5 - مغربي مغترب الأحد 26 يناير 2020 - 15:02
هذا المسؤول كان يشتغل مع العصابة ..أليس هو صاحب صرخة : والبوليساريو هههه خلال إحدى مباريات كرة القدم
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6 - مصطفى الأحد 26 يناير 2020 - 15:07
هذا هو لي تهجم على طاقم فريق الرجاء البيضاوي فالجزائر أمام الجماهير و نعت المغاربة باليهود.شخص متطفل على كرة القدم و فاسد خدا جزاؤو
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7 - عبدو ألمانيا الأحد 26 يناير 2020 - 15:23
إسألوا بودريقة عن حمار...بودريقة تلقى أشهر تصرفيقة على المباشر
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