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الرئيسية | رياضة | اتحاد جدة السعودي يواصل "مطاردة" المغربي الكعبي

اتحاد جدة السعودي يواصل "مطاردة" المغربي الكعبي

اتحاد جدة السعودي يواصل "مطاردة" المغربي الكعبي
هسبورت - حمزة اشتيوي
الاثنين 27 يناير 2020 - 10:10

قالت تقارير إخبارية إن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم ما يزال يواصل مفاوضاته لضم المهاجم المغربي أيوب الكعبي إلى صفوفه خلال "المركاتو" الشتوي الحالي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر لها أن إدارة نادي الاتحاد لم تعد تفصلها إلا جزئيات بسيطة للظفر بالصفقة؛ إذ من الممكن أن يتم ذلك بشكل نهائي خلال اليومين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر تسجيل المغربي الكعبي بديلا عن البرازيلي جوناس دي سوزا أو مواطنه الحارس مارسيلو جروهي، حال إتمام الصفقة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر في الدوري السعودي برصيد 14 نقطة حصدها خلال 14 مباراة خاضها حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خبير كروي الاثنين 27 يناير 2020 - 10:40
بالتوفيق لفارس الميادين العالمية و الهداف الافريقي الكعبي .. انا انصح الكعبي بالبقاء مع فريقه اتحاد بركان خلال كاس افريقيا للمحللين
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