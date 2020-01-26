24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قطاع الرياضة يحتاج بدوره لنموذج إصلاحي جديد! (5.00)

  2. الرباط تتجاوز مدنا مغربية وعالمية في استقطاب "سياح أنستغرام"‬ (5.00)

  3. دينامية "جسدي حريتي" ترفض التهديد بالاغتصاب (5.00)

  4. نشطاء أمازيغ ينددون بالعنف الجامعي في ذكرى مقتل الطالب "إزم" (5.00)

  5. مزاعم اغتصاب طفل مصاب بالتوحد تهز "سباتة" في الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجيش الملكي يهزم الزمامرة في البطولة الاحترافية

الجيش الملكي يهزم الزمامرة في البطولة الاحترافية

الجيش الملكي يهزم الزمامرة في البطولة الاحترافية
هسبريس - و.م.ع
الأحد 26 يناير 2020 - 18:20

فاز فريق الجيش الملكي خارج ميدانه على نهضة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم منافسات الدورة 14، للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم فريق نهضة الزمامرة في نتيجة اللقاء بواسطة الغابوني أتشوباو عبدو دجاميلو (د52)، قبل أن يتمكن الجيش الملكي من تسجيل هدفين عبر كل من محمد فكري (د56)، وأيمن شباني (د75).

والتحق الجيش الملكي بعد هذا الفوز بالرجاء البيضاوي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما ظل نهضة الزمامرة في المركز العاشر رفقة سريع وادي زم، وأولمبيك آسفي بمجموع 16 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.