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كُتّاب وآراء
الجيش الملكي يهزم الزمامرة في البطولة الاحترافية
فاز فريق الجيش الملكي خارج ميدانه على نهضة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم منافسات الدورة 14، للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وتقدم فريق نهضة الزمامرة في نتيجة اللقاء بواسطة الغابوني أتشوباو عبدو دجاميلو (د52)، قبل أن يتمكن الجيش الملكي من تسجيل هدفين عبر كل من محمد فكري (د56)، وأيمن شباني (د75).
والتحق الجيش الملكي بعد هذا الفوز بالرجاء البيضاوي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما ظل نهضة الزمامرة في المركز العاشر رفقة سريع وادي زم، وأولمبيك آسفي بمجموع 16 نقطة.