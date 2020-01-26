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كُتّاب وآراء
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مصرع براينت أسطورة كرة السلة في تحطم هليكوبتر
الأحد 26 يناير 2020 - 20:45
ذكر الموقع الإلكتروني "تي.إم.زي"، أن كوبي براينت أسطورة كرة السلة المعتزل توفي اليوم الأحد في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأضاف التقرير أن براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل في طائرته هليكوبتر الخاصة عندما سقطت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - من المغرب الأحد 26 يناير 2020 - 21:12
كل نفس ذائقة الموت، و لا تدري نفس بأي أرض تموت، سبحانه و الله و الحمد لله و لا إلاه إلا الله، إن لله و إن إليه راجعون، اللهم إن نسألك حسن الخاتمة.
2 - rachid الأحد 26 يناير 2020 - 21:23
كان لاعب كبير يمتع يسجل سلات خيالية اعتزل وفي جعبته أموال والقاب لكن الموت حق على الجميع والفائز هو من يموت على التوحيد
3 - سلسبيل الأحد 26 يناير 2020 - 21:24
كان لاعب عظيم اعتزل الملعب و الدنيا و تبقى السلة حزينة على فقدانه
4 - عاشق براينت الأحد 26 يناير 2020 - 21:33
رحمة الله عليه لاعب خلووووق اسطورة حية لكرة السلة حزنت كثيرا لسماع الخبر
5 - Younes الأحد 26 يناير 2020 - 21:50
تصحيح للاخ المعلق الاول، قوله تعالى: "و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي ارض تموت". صدق الله العظيم.
الحمد لله على نعمة الاسلام و نسأل الله حسن الخاتمة و ان يقبضنا الى رحمته مؤمنين.
الحمد لله على نعمة الاسلام و نسأل الله حسن الخاتمة و ان يقبضنا الى رحمته مؤمنين.
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