مصرع براينت أسطورة كرة السلة في تحطم هليكوبتر

هسبريس - رويترز

ذكر الموقع الإلكتروني "تي.إم.زي"، أن كوبي براينت أسطورة كرة السلة المعتزل توفي اليوم الأحد في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضاف التقرير أن براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل في طائرته هليكوبتر الخاصة عندما سقطت.