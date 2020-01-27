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كُتّاب وآراء
سيفاس سبور التركي يتعاقد رسميا مع جواد الياميق
أعلن نادي سيفاس سبور التركي تعاقده مع الدولي المغربي جواد الياميق، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، قادما من نادي جنوة الإيطالي، دون الكشف عن باقي تفاصيل الصفقة.
وأوضح ميكنون أوتياكماز، رئيس نادي سيفاس سبور، متصدر الدوري التركي، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي جنوة الإيطالي من أجل استعارة الياميق حتى نهاية الموسم، لحاجة الفريق إلى مدافع خلال الموسم الحالي.
وقال رئيس النادي في تصريح إعلامي: "سنتعاقد مع اللاعب كلودمير من سبورتينغ براغا، والمدافع جواد الياميق معارا حتى نهاية الموسم".
كما أوضح موقع "fotomac" التركي أن الياميق سينضم إلى ناديه الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، ليكون ثاني تعاقد بالنسبة إلى فريق سيفاس سبور خلال "المركاتو" الشتوي، بعد تعاقده رسميًا مع كلودمير من براغا البرتغالي.
يُشار إلى أن الياميق كان حاضرا في مقاعد البدلاء خلال مباراة جنوة وفيورنتينا، أمس السبت، لحساب الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإيطالي.